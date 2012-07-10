Akıllı arabalar gerçek oluyor

ABD yapımı ünlü animasyon filmi Cars (Arabalar) gerçek olma yolunda ilerliyor. Otomobil ve teknoloji sektörünü akıllı arabalar üretmek için harekete geçiren gençlerin interneti arabadan daha fazla tercih etmeleri oldu.

Milliyet'in haberine göre, buradan yola çıkan Intel arabalardaki internet bağlantısını geliştirmek için yapılan araştırmalara 100 milyon dolarlık fon ayırdı. Ford da sesle kontrol sistemini internetle birleştirdi. Sync adlı sistem sayesinde şoför sadece sesle kontrol ederek arabanın internete girmesini sağlıyor. Arabalar aynı zamanda diğer araçlarla bağlantıya geçip trafik bilgisi alabilecek.