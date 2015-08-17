Akif Beki: AKP - MHP koalisyonu için umutlu değilim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Hürriyet yazarı Akif Beki, Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki koalisyon görüşmesiyle ilgili olarak, "Koalisyon için umutlu değilim. MHP’nin blokajı çok katı. Kaldırmış da değil. AK Parti’yle CHP arasında bir diyaloğun gelişmesine vesile oldu, bu da kötü olmadı. MHP koalisyona hiçbir zaman gönüllü olmadı, bir kırıntı bile vermedi" dedi.

CNN Türk ana haberde Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Akif Beki, şunları söyledi:

'Cumhurbaşkanı koalisyonu istemedi' iddiası

Ne teyit etmek ne de yalanlamak mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir koalisyonun bir an önce kurulmasını arzu eden açık beyanları var bir yanda. Fakat bir yanda Bahçeli’nin bir açıklamasında söylediği gibi, koalisyonu teorik olarak kötüleyen beyanları var. Uçakta yaptığı söyleşilerden bir tanesinde koalisyonların ideal hükümet modeli olmadığına, Türkiye’ye bir hayır getirmediği ve bundan sonra da getirmeyeceği yönünde açıklamaları var.

Seçime giden hiçbir parti koalisyon kurmak için gitmez. İdeal hükümet modeli tek başına iktidar modelidir. Öbürü ideal değil, zorunluluktur. Seçmenin iradesi öyle tecelli eder, siz de onun gereğini yaparsınız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi. “Biz de bir uzlaşmanın imkanlarını yokluyoruz” dersiniz.

İki done var. Bir tanesi, bir koalisyonun bir an önce kurulmasına yönelik açıklamaları var. Bir diğeri de koalisyonu ilkesel olarak olumsuzlayan, kötüleyen açıklamaları var. Diyebilirsiniz ki, siyasi partiler arasındaki diyalog çabaları sürerken Cumhurbaşkanı’nın teoride doğru bile olsa koalisyon hakkındaki görüşlerini açıklaması olumsuz bir kanaat partisidir ve AK Parti’nin koalisyon iradesini olumsuz etkiler. Sayın Bahçeli bundan hareketle Sayın Erdoğan’ın koalisyon istemediğini, bu yüzden AK Parti’nin koalisyon kuramadığını söylüyordu.

Bir de rivayetler var. Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüştüğünü söyleyip koalisyon istemediğini rivayet edenler var. Açık beyanlar varken, ben bu spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Kağıt üzerinde ideal yönetim tek parti hükümetidir. Bir yandan da Türkiye’de bir an önce koalisyon hükümeti kurulması gerektiğini savunanlar var.

Sayın Davutoğlu’nun kararın kendisine ait olduğunu söylediği beyanlar var. Sorumluluğu üstüne alan bir genel başkan varken, başka yerde sorumlu aramanın lüzumsuz olduğunu düşünüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir koalisyon için can atmadığını tabi ki hepimiz biliyoruz. Sayın Başbakan’a baskı yaptı mı, telkinde bulundu mu, dayatma içerisine girdi mi, bu konuda da Sayın Davutoğlu’nun beyanlarını esas alıyorum. Sayın Davutoğlu’nun koalisyon için ölmediği, AK Parti’nin bayılmadığını düşünmek için çok sebep görüyorum.

Koalisyon için umutlu değilim. MHP’nin blokajı çok katı. Kaldırmış da değil. AK Parti’yle CHP arasında bir diyaloğun gelişmesine vesile oldu, bu da kötü olmadı. MHP koalisyona hiçbir zaman gönüllü olmadı, bir kırıntı bile vermedi. Tabanlar birbirine daha yakın, geçişkenlik de var, bütün bunlar doğru ama bu birbirleriyle koalisyon yapacakları anlamına gelmiyor. AK Parti’yle CHP arasındaki çelişkiler daha fazla ama bir koalisyon neredeyse oluyordu. Gördük ki, AKP-MHP koalisyonu kolay değilmiş. MHP’nin yönetici kadrolarının bunu kolaylaştırmak istemediğini gördük.