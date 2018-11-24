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Spor

Akhisarspor'un konuğu Bursaspor

İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de milli maç arasından önce Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek düşme potasından kurtulan Akhisarspor, yarın 13

24 Kasım 2018 14:45

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de milli maç arasından önce Antalyaspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek düşme potasından kurtulan Akhisarspor, yarın 13. hafta müsabakasında Bursaspor\'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı\'nda Volkan Bayarslan\'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00\'da başlayacak. Ev sahibi Akhisarspor\'da sakatlıkları bulunan stoperler Mustafa Yumlu ve Dany\'nin yanı sıra Bilal\'le Bokila Bursaspor\'a karşı forma giyemeyecek. 
Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 60, 2. kategori 50, 3. kategori 40, 4. ve 5 kategori 25, 6. kategori 30 ve misafir tribünü 35 TL olarak belirlendi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, Bursaspor maçında iyi bir sonuç elde edeceklerini söyledi.
Arslan, \"Sakat futbolcularımız Caner, Seleznyov ve Serginho aramıza katıldı. Antalyaspor galibiyetiyle büyük moral bulmuştuk. Taraftarımızın desteği ile çıkışımızı sürdürmek istiyoruz\" dedi.

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