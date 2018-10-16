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Spor

Akhisarspor'dan anlamlı ziyaret

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) -  SPOR Toto Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına hazırlanan Akhisarspor'da teknik heyet ve futbolcular, Akhisar Huzurevi'ni ziyaret etti

16 Ekim 2018 18:47

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) - 
SPOR Toto Süper Lig\'de Kasımpaşa deplasmanına hazırlanan Akhisarspor\'da teknik heyet ve futbolcular, Akhisar Huzurevi\'ni ziyaret etti. Yeşil-siyahlılarda Başkan Yardımcısı Harun Eryüksel, teknik direktör Cihat Arslan, futbolculardan kaptan Bilal Kısa, Lukac ve Lopes, huzurevinde kalan yaşlı ve kimsesizleri yalnız bırakmadı. Akhisar Huzurevi Müdürü Suudi Aslan, personeli ve sakinler tarafından karşılanan Akhisarspor kafilesi, yaşlıların tek tek ellerini öptü. Lopes, huzurevinin en yaşlı sakini Ali Aydemir\'e formasını hediye etti. Huzurevi sakinlerinden şair lakaplı Mehmet Özhan, yeşil-siyahlılara Atatürk ve Akhisarspor için yazdığı şiirleri okudu. Suudi Aslan, en kısa zamanda tüm takımı huzurevlerine beklediklerini söyledi. Teknik direktör Cihat Arslan, lig ve Avrupa\'da yoğun bir periyoda girdiklerini söyleyip en kısa zamanda takım halinde tekrar geleceklerini belirtti. 
(FOTOĞRAFLI)

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