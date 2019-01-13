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Spor

Akhisarspor kupaya odaklandı

AKHİSAR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iddalı hazırlanan ve transfer çalışmalarını sürdüren Akhisarspor gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi

13 Ocak 2019 17:44

AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de sezonun ikinci yarısına iddalı hazırlanan ve transfer çalışmalarını sürdüren Akhisarspor gözünü Ziraat Türkiye Kupası\'na çevirdi. Geçen sezon kupayı müzesine götürüp tarihi bir başarıya imza yeşil-siyahlılar salı günü deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor\'u yenip ikinci yarıya moralli başlamak istiyor.
Teknik direktör Cihat Arslan, sezonu en erken açacak takımlardan biri olduklarını belirterek, \"Antalya\'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Geçen sezon kupada büyük başarılara imza attık. Taraftarımızın beklentilerini biliyoruz. Takviye için görüşmelerimiz var. Bu hafta bazı şeyler netleşir\" dedi.

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