Akhisarspor en kötüler arasında

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda Krasnodar deplasmanından da 2-1\'lik mağlubiyetle dönen Akhisarspor, tarihinde ilk kez katıldığı kupada bu sezon puanı bulunmayan 3 takımdan biri konumunda. Akigo, Avrupa\'da şimdiye kadar oynadığı 5 maçı da kaybetti. Avrupa Ligi\'nde B Grubu\'nda Rosenborg, F Grubu\'nda ise Dudelange henüz puanla tanışamadı.

İddiası bulunmayan yeşil-siyahlı ekip, ilk Avrupa macerasını 13 Aralık\'ta gruptan çıkma yarışındaki Standard Liege\'i ağırlayarak tamamlayacak. Rusya dönüşü düşme hattında yer aldığı Spor Toto Süper Lig\'de pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor\'a konuk olacak Akigo\'da kadro dışı bırakılıp gözden çıkarılan Seleznyov\'dan sonra geçen sezon devre arasında yuvaya dönüp yedek kalan Bilal Kısa\'nın adı da ara transferde Adana Demirspor\'la anılıyor.