Akhisarspor Avrupa'da moral arıyor

AKHİSAR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig\'de düşme hattından kurtulamayan Akhisarspor, yarın tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi\'ndeki ikinci iç saha maçında İspanya\'nın dev ekibi Sevilla\'yı ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı\'nda saat 20.55\'te başlayacak maçta Fransız Hakem Benoit Millot düdük çalacak. Bilet fiyatları kapalı tribün E, F, G, H bloklar 60, C, D, I, J bloklar 40, A, B, K, L bloklar ve maraton 34, kale arkaları 25 TL olarak belirlendi. Lig ve Avrupa\'daki kötü gidişin yanı sıra bu sezon sakatlıklar nedeniyle de dertli olan Akhisarspor\'da Regattin, Dany, sezonu kapatan Mustafa Yumlu ve hazır olmayan Serginho görev yapamaycak. Josue\'nin de hafif sakatlığı bulunuyor.

J Grubu\'ndaki ilk maçında evinde Rus rakibi Krasnodar\'a 1-0, ikinci maçında Belçika temsilcisi Standard Liege\'e deplasmanda 2-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip, son sınavda Sevilla\'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. Henüz puanı bulunmayan Akhisar, yarın da mağlup olduğu takdirde gruptan çıkma şansını matematiksel olarak da yitirecek. Müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan, bu sezon İspanya Ligi\'nde haftalarca liderlik koltuğunda oturan Sevilla, grupta ilk hafta Liege\'i 5-1 yendikten sonra Krasnodar\'a deplasmanda 2-1 yenilip ardından Akhisar\'ı mağlup etmişti. Sevilla, Avrupa\'da şimdiye kadar temsilcilerimizle oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İspanyol ekibi bu maçların hepsinde gol attı.