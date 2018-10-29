Akhisarspor - Göztepe maçından notlar

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de son sıradan kurtulmaya çalışan Akhisarspor ile üst sıraları hedefleyen sezonun flaş takımı Göztepe\'yi karşı karşıya getiren Ege derbisinde taraftarlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı. Yüzlerce ay yıldızlı bayrak ile görsel şölen oluşturan Akhisar taraftarları maraton tribünde dev bayraklar ve üzerinde, \"İnanıyoruz size başaracaksınız yine\" yazılı pankart açtı.

Göztepe taraftarları Ege derbisinde kendilerine ayrılan 600 kişilik tribünü tıklım tıklım doldurdu. Sarı kırmızılılar, takımlarına maçın başından itibaren büyük destek verdi. İki takım taraftarları karşılaşma öncesi İzmir Marşı\'nı bir ağızdan söyledi.

Göztepe maç öncesi Andre Castro şoku yaşadı. Traore ve Atakan\'ın sakat olduğu Göz-Göz\'de sakatlıkları süren Deniz Kadah ve Grillo da maça yetişemezken ilk 11\'in vazgeçilmez isimlerinden Castro, adele sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Portekizli futbolcunun yerine Kosta Rikalı Borges, ilk 11\'de oynadı.

Son maçlarda ligde Kasımpaşa\'ya 5-0, UEFA Avrupa Ligi\'nde ise Sevilla\'ya 6-0 yenilen Akhisarspor\'da İspanya\'da yedek kalan Fatih, eldivenleri Lukac\'tan yeniden devraldı. Akigo\'da Regattin, son haftalarda olduğu gibi yine kulübeye çekilirken Onur Ayık bu sezon ilk kez 11\'de görev yaptı.

Maç öncesi Akhisarspor ve Göztepe U21 takımlarını karşı karşıya getiren Ege derbisi 1-1 sonuçlandı. Akhisar Şehir Stadı\'ndaki maçın son anlarında ayağı kayıp düşen Hakem Emre Can Tatlıyer\'in omzu çıktı. Sağlık ekiplerinin müdehalesinin ardından son anları yöneten Tatlıyer, 90 dakika bitiminde kontrol için hastaneye gitti.