Akhisar'da Buruk'a sürpriz kutlama

Barış Gezici/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Teleset Mobilya Akhisarspor\'da Teknik Direktör Okan Buruk\'a doğum günü sürprizi yapıldı.

İlçedeki özel bir okulun öğrencileri, Yılmaz Atabarut Tesisleri\'ndeki idman öncesi 44 yaşına giren teknik adamı unutmadı. Okul Müdürü Musa Said Taş, Müdür Yardımcısı Murat Yardımcı, öğretmen Olcay Yıldıztaş ve Mesut Uzunay ile öğrenciler, Teknik Direktör Buruk\'a getirdikleri doğum günü pastasını verdi. Buruk, doğum günü pastasını öğrencilerle birlikte kesti. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çekilen öğrenciler, Gençlerbirliği maçı öncesi yeşil-siyahlı takıma başarılar diledi.

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