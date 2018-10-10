Akhisar Belediyespor'a Litvanyalı guard

İZMİR, (DHA)

Türkiye Basketbol Ligi\'nde yeni sezonun ilk maçında cumartesi günü Edirnespor\'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, kadrosunu Litvanyalı guard Vytenis Cizauskas\'la güçlendirdi.

Yaz döneminde transfer ettiği Josh Selby\'nin sözleşmesini fesheden Akhisar, 26 yaşında, 1.87 boyundaki Cizauskas\'la anlaşmaya vardı. Cizauskas, geçtiğimiz sezon Estonya\'nın Tartu takımında 27 maçta 16.4 sayı, 5 asist, 3.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Tecrübeli basketbolcu daha önce ülkesinde milli takımlarla U20, U18, U16 Avrupa Şampiyonası ve U19 Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı.