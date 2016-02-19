Akdoğan: Tepki gelince TAK gibi örgütler yaptı diyorlar

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Ankara'da 28 kişinin ölümüne sebep olan ve PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK’ın (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) üstlendiği saldırı ile ilgili “Terör eylemi tepki gördüğünde TAK gibi örgütlerin saldırıyı yaptığı söyleniyor” dedi.

NTV’de konuşan ve Ankara saldırısıyla ilgili adli idari soruşturmanın devam ettiğini hatırlatan Akdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Toplumsal bir tepki geliyorsa, o zaman terör örgütünün yaptığı bir şey var, "bunu biz yapmıyoruz" diyor. Sonra deliller ortaya çıkınca, yerel unsurlar kendi unsurlarıyla yapmış diyebiliyorlar. Veya TAK gibi taşeron örgütler vesaire yaptı diye... Biz mesajı verelim ama üstlenmeyelim, anlayan istediğini anlasın şeklinde. Canlı bombanın kimliği tespit edildi, PYD ile irtibatlı bir kişidir. PKK eşittir PYD. İlgili bakanlarımız ortaya çıktıkça da gerekli açıklamayı yaparlar.

Şu anda adli idari soruşturma devam ediyor. Canlı bombanın kimliği tespit edildi. PYD ile irtibatlı bir kişidir. PKK eşittir PYD. İlgili bakanlarımız ortaya çıktıkça da gerekli açıklamayı yaparlar. Siyaseten de analiz edilmesi gerekir. Bölgede bir takım terör örgütleri var. Terör iç siyaseti dizayn etmek için de kullanılır. Rusya DAEŞ ile mücadele ediliyor deniliyor. Var mı böyle bir şey yok. PYD açıkça rejim de itiraz etti biz işbirliği içindeyiz diye. PYD rejimin işbirlikçisi bir yapıdır. Türkiye'yi zora sokmak için bir göç dalgası meydana getirildiğini geçen hafta gördük. Önce size hesap sorulmalı siz sivilleri katletmişsiniz. BM de gel bakalım bana hesap ver sivilleri nasıl katledersin diyeceğine onlar şikayet ediyorlar Türkiye buraya top atışı yapıyor diye. Cenevre görüşmelerinin başlayacağını düşünmüyorum. Türkiye'yi zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Terör örgütlerine silah göndereceksiniz bize de taziye mesajı göndereceksiniz bu iki yüzlülüktür. Artık bu iki yüzlülüğe son vermek lazım.

Bugün PYD'nin kimlerle işbirliği içinde olduğu görülüyor. Bu şahıs da PYD'li. Şahsın belki de kimliği tespit edilemeyecek diye düşünmüş olabilirler. Şahıs belli irtibatları belli. Bu çok spekülasyonlara açık bir durum değil."