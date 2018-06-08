Akdeniz plastik denizine dönüşüyor

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) açıkladığı rapor, Akdeniz'in plastik çöp denizine dönüşmek üzere olduğunu ortaya koydu. Vakfın, Dünya Okyanus Günü'nde yayımladığı rapora göre, Akdeniz'de kilometre kare başına 1,25 milyon parça mikroplastik atık bulundu. Bu, dünyadaki toplam mikroplastiğin yüzde 7'sinin küresel su miktarının yalnızca yüzde birini ihtiva eden Akdeniz'de bulunduğuna işaret ediyor. Rapora göre, Akdeniz aynı zamanda en fazla plastik atığın biriktiği altıncı bölge olmuş durumda.

"Plastik Kapanından Çıkış: Akdeniz'i Plastik Kirliliğinden Kurtarmak" başlıklı raporda Akdeniz'de en fazla çöpün Türkiye ve İspanya'dan geldiği ve bu ülkeleri İtalya, Mısır ve Fransa'nın takip ettiği belirtildi.

WWF'nin Denizleri Korumadan Sorumlu Yöneticisi Heike Vesper, gerekli tedbirler alınmaksızın çöplerin deniz yakınlarında imha edilmesinin, yasadışı olarak nehirlere bırakılan atıkların ve turistik aktivitelerin Akdeniz'deki plastik çöplerin kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Özellikle Akdeniz'in turistler tarafından sıkça tercih edilen bir bölge olması çöp sorununu daha da dramatik boyutlara taşıyan etkenlerden biri olarak görülüyor. Buna göre, her yıl yaz aylarında tatilini bölgede geçiren yaklaşık 320 milyon turist, Akdeniz'deki çöp miktarını yüzde 40 oranında artırıyor.

Deniz canlıları tehdit altında

WWF'nin raporu Akdeniz'deki çöp fazlalığının burada yaşayan 700'den fazla deniz canlısını tehdit ettiğini ortaya koyuyor. Onlarca balık türünün yanı sıra, deniz kaplumbağaları, yunuslar ve balinaların bu kirlilikten etkilendiği, ton balıklarının ve kılıç balıklarının yüzde 18'sinin midesinde plastiğe rastlandığı belirtildi.

"Plastik sorununa küresel bir çözüm bulunması gerektiğini” söyleyen Heike Vesper "Paris İklim Anlaşması"na atıfta bulunarak bu kirliliğin önüne geçmeyi hedefleyen "Okyanuslar için Paris Anlaşması” önerisinde bulundu.

WWF Türkiye de sosyal medya hesabı üzerinden tüketicilerin, sanayici ve hükümetlerin plastik kullanımını azaltması çağrısı yaptı:

Greenpeace Türkiye de "denizlerimizde plastik yerine milyonlarca balık olmalı” çağrısıyla Akdeniz'deki tabloya tepki gösterdi:

KNA,dpa,AFP/SÖ,HS

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