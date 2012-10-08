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Akçakale’de okullar bugün de kapalı

Top mermilerinin isabet ettiği Akçakale'de okullarda eğitim hâlâ verilemiyor

08 Ekim 2012 13:31

Suriye’den atılan top mermilerinin düşmesi nedeniyle 3 haftadır eğitimin aksadığı Akçakale ilçesinde eğitim ve öğretime bugün de başlanamadı. Sabah saatlerinde okula giden öğrenciler, kapıdan geri döndü.
 
Tel Abyad ilçesinin kontrolünü büyük ölçüde elinde bulunduran Suriyeli muhalifler ile Esed’e bağlı birlikler arasında aralıklarla devam eden çatışmalar sırasında top mermilerinin isabet ettiği Akçakale'de okullarda eğitime ara verilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen hafta yapılan toplantının ardından, okulların bu hafta açılmasının kararlaştırıldığı, ancak geçtiğimiz günlerde bölgeye top mermilerinin düşmesi nedeniyle bugün de ders başı yapılamadı.

İlçede merkezi anons sistemiyle okulların bugün de kapalı olduğu duyuruldu.

Sabah saatlerinde okullara giden öğrenciler, görevliler tarafından evlerine geri gönderildi.

Süleymanşah İlköğretim Okulu öğrencisi Özlem Üssü Kara, yaşanan olayların bir an önce bitmesini beklediklerini dile getirerek, okulların açılmasını istedi.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Dilek Kaymaz da öğretmenleriyle sadece okulun ilk gününde tanıştıklarını ancak daha sonra bir daha görüşemediklerini söyledi.

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