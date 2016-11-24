AKAM araştırması: 15 Temmuz'dan erken seçime, Kürt sorunundan HDP'lilerin tutuklanmasına son anket ne diyor?

Başkanlığını Kemal Özkiraz'ın yaptığı Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi, (AKAM) 1 Kasım seçiminden 15 Temmuz darbe girişimine, HDP'li milletvekilllerinin tutuklanmasından Kürt sorununun çözümüne kadar Türkiye'nin nabzını tutan bir araştırma raporu hazırladı.

Bugün seçim olsa...

9-17 Kasım tarihleri arasında 30 il, 78 ilçede 4 bin 240 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, bugün seçim olsa kararsızların dağılımıyla AKP yüzde 45,59, CHP yüzde 30,34, MHP yüzde 11,21, HDP yüzde 11,36 oy alıyor.

Erdoğan'a destek yüzde 36,5

Ankete göre, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan’a oy veririm" diyenlerin oranında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. 10 Ağustos 2014'te yüzde 52 ile cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a destek yüzde 36,5'e düşmüş durumda.

Halkın yüzde 97,1'i yargıya güvenmiyor!

Araştırmanın sonuçlarına göre, son dönemde "bağımsız değil" eleştirilerinin yöneltildiği yargıya olan güven sadece yüzde 2,9. Halkın yüzde 97,1'i "yargıya güvenmiyorum" diyor. Medyaya yönelik baskı ve tutuklamaların da sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 95'i medyaya olan güvenlerinin azaldığını söylüyor.

Yüzde 39: Yeni bir partiye ihtiyaç var

Ankete göre, halkın yüzde 39’u yeni bir partiye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor. Yüzde 52'lik bir kesim ise "önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin daha da kötüye gideceği" görüşünde.

"15 Temmuz'un sorumlusu kim?"

15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu olanların başında Fethullah Gülen cemaati olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72. Katılımcıların yüzde 39’u ise hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı darbe girişiminden sorumlu tutuyor.

"Darbe girişiminin ardından oy vereceğiniz parti konusunda fikriniz değişti mi?” sorusuna cevaplar ise şöyle:

Yüzde 4,5: Evet

Yüzde 95.5: Hayır

"AKP'de 'FETÖ'cü bakan var mı?"

Araştırmada, 15 Temmuz sonrası tartışma konusu olan darbe girişiminin siyasi ayağı olup olmadığı konusu da irdelenmiş. Muhalefetin dile getirdiği 'AKP içindeki FETÖ'cü bakan ve milletvekilleri' iddiasına dair, katılımcıların yüzde 56,2’si "AKP içinden ‘FETÖ’ ile bağlantılı bakan ya da milletvekili olduğunu" düşünüyor.

"HDP'lilerin tutuklanması doğru mu?"

Ankete göre, eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasını doğru olduğunu düşünenlerin oy oranı yüzde 45. Tutuklamaların yanlış olduğunu söyleyenlerin oy oranı ise yüzde 35,7.

Yüzde 74,4: Kürt sorunu

askeri tedbirlerle değil, diyalog ile çözülür

Araştırmada, 7 Haziran sonrası askıya alınan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da sona erdirilen çözüm süreci çerçevesinde Kürt sorunu konusunda da halkın nabzı ölçüldü. Halkın yüzde 74,4'ü "Kürt sorununun askeri tedbirler ile değil diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini" savunuyor.

"AB ile yola devam etmeli mi?"

Ankette, son dönemde bitme noktasına gelen bir diğer süreç AB ile üyelik süreci de halka soruldu. "Türkiye’nin AB üyesi olmasını istiyor musunuz?” sorusu yöneltilen katılımcılardan yüzde 58'e "Evet" yanıtını verirken, yüzde 42 "Hayır" diyor.