Akademisyen Tuna Altınel beraat etti

Lyon-1 Üniversitesi öğretim üyesi ve 'barış bildirisi' imzacısı Tuna Altınel hakkında Fransa’da gerçekleşen bir konferans gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşmada Tuna Altınel hakkındaki suçlamalardan beraat etti.
Tuna Altınel, 21.02.2019 tarihinde gerçekleşen “Cizre: Bir katliam hikayesi” sebebiyle yargılanıyor. Altınel 11 Mayıs'ta pasaportundaki tahdidi kaldırmak için gittiği Balıkesir'de gözaltına alınmış 81 gün süren tutukluluğun ardından 30 Temmuz’da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada savcı Altınel'in cezalandrılmasını istemişti.
Tuna Altınel'e destek amacıyla duruşmaya gelenlerin bir kısmı yer olmadığı gerekçesiyle mahkeme salonuna alınmadı.
Duruşmada son savunması için söz alan Altınel, suçlamaya konu olan etkinlikteki 15 saniyelik ses kaydını mahkemeye dinletti. Altınel daha sonra şunları söyledi:
"Bu çığlıklar bir sinema filmi değil. Cizre’nin bodrumlarından geliyor. Onlar terörist dendi. Nasıl oluyor da böyle bir şiddete başvuruluyor? Oraya gidip tanıklıkları dinlemek istedim. Cizre’ye gittim. Sorguladım, öğrendim, hissettim.