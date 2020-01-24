Akademisyen Tuna Altınel beraat etti

Gözaltına alındığımda ülkemi aşağılamakla suçlandım. Ertesi gün tutuklandım. Seyahat etme özgürlüğüm hala gasp ediliyor. Benim terör örgütü propagandası ile suçlanmam, yurt dışındaki derneğin düzenlediği geceye ilişkin yayınladığı Türkçe çağrı metnini paylaşmamdandır. Propaganda ile bir ilgisi yoktur bu çağrının.

Barış akademisyenleri davasında beraat ettim. Bu çelişkinin giderilmesini istiyorum. İçinde bulunduğumuz durum düşünce ve ifade özgürlüğüne ağır bir darbedir. Bu davada vereceğiniz karar düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından çok önemlidir. Beraat verilmelidir"

Altınel'in avukatı Meriç Eyüboğlu da mütalaaya göre Altınel'in çağrı metnini paylaştığı için suçlandığını belirtti. Eyüboğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"TSK operasyonları 2015’in ikinci yarısından Mart 2016’ya kadar sürmüştür. Söz konusu toplantı ise 21 Şubat 2019 tarihli. Herhangi bir suç unsuru yoktur. Verilecek karar beraat olmalıdır. Tuna Altınel orada sadece çeviri yapmıştır. Derneğin yaptığı çağrıyı paylaşmıştır. İfade özgürlüğü çerçevesinde bakılmalıdır. Müvekkilin yer aldığı dernek gecesinden çok daha önce bölgedeki hak ihlallerine dair uluslararası hak örgütlerinin yayınladığı raporlar vardır. O dönem bölgedeki hak ihlallerine ilişkin 'Bu suça ortak olmayacağız' metni hakkında AYM ifade özgürlüğü kararı vermiştir."