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Akademisyen Tuna Altınel beraat etti

Altınel, Fransa’da gerçekleşen bir konferans gerekçe gösterilerek “örgütü propagandası” iddiasıyla yargılanıyordu

24 Ocak 2020 15:36

Lyon-1 Üniversitesi öğretim üyesi ve 'barış bildirisi' imzacısı Tuna Altınel hakkında Fransa’da gerçekleşen bir konferans gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşmada Tuna Altınel hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Tuna Altınel, 21.02.2019 tarihinde gerçekleşen “Cizre: Bir katliam hikayesi” sebebiyle yargılanıyor. Altınel 11 Mayıs'ta pasaportundaki tahdidi kaldırmak için gittiği Balıkesir'de gözaltına alınmış 81 gün süren tutukluluğun ardından 30 Temmuz’da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada savcı Altınel'in cezalandrılmasını istemişti.

Tuna Altınel'e destek amacıyla duruşmaya gelenlerin bir kısmı yer olmadığı gerekçesiyle mahkeme salonuna alınmadı.

Duruşmada son savunması için söz alan Altınel, suçlamaya konu olan etkinlikteki 15 saniyelik ses kaydını mahkemeye dinletti. Altınel daha sonra şunları söyledi:

"Bu çığlıklar bir sinema filmi değil. Cizre’nin bodrumlarından geliyor. Onlar terörist dendi. Nasıl oluyor da böyle bir şiddete başvuruluyor? Oraya gidip tanıklıkları dinlemek istedim. Cizre’ye gittim. Sorguladım, öğrendim, hissettim.

Gözaltına alındığımda ülkemi aşağılamakla suçlandım. Ertesi gün tutuklandım. Seyahat etme özgürlüğüm hala gasp ediliyor. Benim terör örgütü propagandası ile suçlanmam, yurt dışındaki derneğin düzenlediği geceye ilişkin yayınladığı Türkçe çağrı metnini paylaşmamdandır. Propaganda ile bir ilgisi yoktur bu çağrının.
 
Barış akademisyenleri davasında beraat ettim. Bu çelişkinin giderilmesini istiyorum. İçinde bulunduğumuz durum düşünce ve ifade özgürlüğüne ağır bir darbedir. Bu davada vereceğiniz karar düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından çok önemlidir. Beraat verilmelidir"
 
Altınel'in avukatı Meriç Eyüboğlu da mütalaaya göre Altınel'in çağrı metnini paylaştığı için suçlandığını belirtti. Eyüboğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
 
"TSK operasyonları 2015’in ikinci yarısından Mart 2016’ya kadar sürmüştür. Söz konusu toplantı ise 21 Şubat 2019 tarihli. Herhangi bir suç unsuru yoktur. Verilecek karar beraat olmalıdır. Tuna Altınel orada sadece çeviri yapmıştır. Derneğin yaptığı çağrıyı paylaşmıştır. İfade özgürlüğü çerçevesinde bakılmalıdır. Müvekkilin yer aldığı dernek gecesinden çok daha önce bölgedeki hak ihlallerine dair uluslararası hak örgütlerinin yayınladığı raporlar vardır. O dönem bölgedeki hak ihlallerine ilişkin 'Bu suça ortak olmayacağız' metni hakkında AYM ifade özgürlüğü kararı vermiştir." 
 
Avukat Eyüboğlu, suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyerek Altınel'in beraatini istedi. Avukat Gizem Demir de Avrupa’daki birçok üniversite ve matematik derneği tarafından gönderilen mektupları mahkemeye sunarak Tuna Altınel'in beraatini talep etti.
 
Mahkeme heyeti kararını vermek üzere 15 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti Tuna Altınel'in beraatine karar verdi.
 

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