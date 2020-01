Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Bu sene 90\'ıncısı düzenlenecek Akademi Ödülleri adayları açıklandı. Buna göre;

En iyi film adayları;

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

olarak belirlendi.