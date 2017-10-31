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Spor

AK Partili Delican'dan Alsancak Stadı çıkışı

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Konak Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi otopark yönetmeliğini gerekçe göstererek inşaat ruhsatı vermediği Alsancak Stadı konusunda Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın açıklamalarını eleştirdi

31 Ekim 2017 17:48

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Konak Belediyesi\'nin, Büyükşehir Belediyesi otopark yönetmeliğini gerekçe göstererek inşaat ruhsatı vermediği Alsancak Stadı konusunda Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş\'ın açıklamalarını eleştirdi.
Yazılı açıklamasında tek engelin niyet bozukluğu olduğunu belirten Delican, \"Sayın Pekdaş belediyeciliği, avukatlık ya da milletvekilliği ile karıştırıyor. Belediyecilik çözüm üretmeyi, uzlaşmayı, halka hizmet için zemin aramayı gerektirir. Alsancak Stadı zeminine yani balçığın içine otopark yapın diye ısrar ediyor. Ya bilgisizler ya da bilinçli bir kandırma girişimi içinde kıvranıyorlar. Uzatmaya gerek yok. Gerekirse, stat için otopark alanı göstersinler, biz hükümet olarak yapımını üstlenelim\" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun bir internet sitesine yaptığı açıklamada, \"Ruhsatı bakanlık versin dava açmayacağım\" açıklamasını da değerlendiren Delican, \"Otopark yönetmeliklerine göre ortada bir sorun yokken, yasal olarak zemin uygunken, \'Dava açmayacağım söz\' diyerek topu bakanlığa atmasını anlamıyorum. Stadın çevresinde üniversitenin arkasında otopark alanları var. Versinler yapalım. Kanunsuz olur diyerek işi çıkmaza sürükleyen, krizi büyüten onlar\" açıklamasını yaptı. Stat arazisine AVM yapılmayacağını yineleyen Delican, \"Oraya AVM yapılmayacak demekten usanmadım, usanmam da. İzmir anladı, onlar da anlasın artık. Sayın Kocaoğlu Karşıyaka ve Göztepe Stadı\'na karşı olduğunu, Alsancak Stadı için her türlü desteğe hazır olduğunu söylemişti. Bu stadı İzmir\'e kazandırmak noktasında sözünün arkasında olsun ve ilçe belediye başkanına da sözünü geçirsin\" dedi.

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