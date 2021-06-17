Kripto para yasasında hedef temmuz; lisans, sermaye şartı ve SPK denetimi geliyor

Kripto paralar ve aracı şirketlerle ilgili yapılacak düzenlemeler kapsamında çalışmalar hız kazandı. AKP'de konuya ilişkin geniş kapsamla bir toplantı yapıldı.

Çıkarılacak yasa ile yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi, kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasa aynı zamanda aracı şirketlerin kontrol ve denetimini de sağlayacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP Ekonomik İşler Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, konunun uzmanı bürokratlarla, milletvekilleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Söz konusu toplantıda öncelikli amacın bu alanı kısıtlamak değil, kurallar koymak olduğu ifade edildi.

Kripto para yönetimini üstlenen aracı kurumların denetimi, kayıt ve inceleme mekanizmasının nasıl işlemesi gerektiğine ilişkin öneriler değerlendirildi. Uygulamanın başlamasından hemen sonra sistemdeki şirketlere süre verilerek, kurulan alt yapıya uyum sağlamaları istenecek.

MASAK önerisi

Toplantıda, aracı kurumlara sermaye şartı konulması, şüpheli görülen meblağlar konusunda Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) devreye girmesi gibi önerilerde bulunuldu.

Yasakçı bir anlayış olmadan, yatırımcıların mağdur edilmesinin önlenmesi, aracı kurum sahiplerinde belli kriterler aranması, güvenlik soruşturmaları, suistimaller için bir teminat gösterilmesi gibi önerilere sıcak bakıldı.

Siyasiler, bu aracı kurumların bankalara uygulanan kurallara benzer kurallara uymasını istediler.

Şirketlerin vergilendirilmesi gündemde

Çalışmada, kripto varlık şirketlerinin SPK gözetiminde faaliyet göstermesi, yeni kurulan şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilmesi, hem şirketler için teknik yeterlilik, hem de bu kurumlarda çalışanlar için özel şartlar aranması gibi konular tartışılıyor.

Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) rekabeti korunmasına ilişkin gözetim mekanizmasını oluşturması planlanıyor

Şirketlerin vergilendirilmesi konusu da gündemde. Sistemin stopaj alınması şeklinde kurgulanması tartışılıyor.

Yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) temmuz ayının ikinci yarısında planlanan tatilinden önce yapılması da değerlendiriliyor. Son hafta, acil ve öncelikli maddelerden oluşan yeni bir torba teklifin meclis gündemine geleceği ve düzenlemenin bu kapsamda ele alınabileceği belirtiliyor.