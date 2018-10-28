AK Parti İzmir'in 'Cumhuriyet' filmine büyük ilgi

* 48 saatte 2 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırladığı film, sosyal medyada gündem oluşturdu. Cuma günü saat 11.00 sıralarında “Cumhuriyetin değerini biliyoruz, Bayramımız kutlu olsun” mesajıyla resmi hesaplardan paylaşılan film, üzerinden sadece 48 saat geçmesine rağmen 2 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Twitter, Facebook ve Instagram\'da sürekli paylaşılmaya devam eden film, büyük beğeni topladı.

Hüsnü Kazım Özler tarafından 1933 yılında Uşak’ta çekilen tarihi fotoğrafın canlandırılarak hazırlandığı filmde, dönemin kıyafetlerinden kağnıya, aksesuarlarından pankarttaki yazıya kadar tüm detaylar bire bir işlendi. Çekimleri İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan filmin setine AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de konuk oldu. Filmde gönüllü olarak yer alan oyuncularla sohbet eden Şengül, duygusal anlar da yaşadı.

Cumhuriyetin herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Şengül, filmde Türk milletinin birlik ve beraberliğinin her şeyden önemli olduğunun vurgulandığını söyledi. Filmin yayılmasının ardından çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Şengül, film çekimleri sırasında da adeta tarihe yolculuk yapıldığını ve filmde oynayan herkesin de o duyguyu hissettiğini söyledi. Başkan Şengül, “Bizim topraklarımızda, bu fotoğrafı görüp de etkilenmeyecek kimse yoktur. Cumhuriyet kurulurken verdiğimiz mücadelemizi muhteşem şekilde özetleyip, anlatan bir fotoğraf. O fotoğrafı görüp, sette de içine girerek tarihte bir yolculuk yaptık ve tekrar o günlere döndük. O duygu da hepimize yansıdı” dedi.

HERKES ÖNYARGISIZ DAVRANMALI

Cumhuriyet kurarken sağlanan birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyaç olduğunu söyleyen Şengül, “Hangi siyasi görüşten, yaşam tarzından ve inançtan olursa olsun; geçmişte bu topraklarda olup, geleceği de bu topraklarda olan insanlar öncelikle birbirlerine önyargısız davranmalı. Kimse birbirini yargılamamalı. Herkesin birbirine sevgiyle, bu toprakların bize kattığı manevi değerlerle yaklaşması gerektiğine inanıyorum” dedi.

BİRBİRİMİZİ ELEŞTİREBİLİRİZ AMA DÜŞMAN OLAMAYIZ

Başkan Şengül, şöyle devam etti: “Bugün, bir siyasi partide İl Başkanlığı yapıyorum. Ama diğer siyasi partilerin de farklı görüşleri, farklı yaklaşım ve tarzları olabilir. Ancak herkesin ülkemizin birliği ve beraberliği noktasında yaklaşımı ise tek olmalıdır. Ayrışmamalıyız, dışarıya karşı tek vücut olmalıyız. Aslında bu fotoğrafta biraz da o var. O mesajı vermek istiyoruz. Yani dün beraberdik, bugün niye ayrışalım? Birbirimizi ve politikalarımızı eleştirebiliriz. Ama birbirimizi düşmanlaştırmayalım. İnanıyorum ki bu filmle bunu başaracağız.”

HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Filmde rol almak için herkesin gönüllü olduğuna dikkat çeken Şengül, “Cumhuriyetin 10’uncu yılında çekilen bu fotoğraf, birçok şeyi anlatıyor. Karakterlere tek tek baksanız, hepsi bir kitap hepsi bir hikaye. İşte bizi birleştiren de budur. Cumhuriyeti kuran atalarımız, Cumhuriyeti bize emanet etti. Yine hep beraber, yine o farklılıklarla birlikte Cumhuriyete sahip çıkacağız. Çekimler sayesinde milyonlar bizi izleyecek. AK Parti ile ilgili oluşmuş bazı algıları da hep beraber kıracağız. Biz yıllardır anlatıyoruz ama bazen anlatmak yetmiyor. Kelimelerin yetmediği yerde, biz de görsel olarak, hakikaten yüreğimizi ve samimiyetimizi ortaya koyarak ortaya güzel bir şey çıkardık\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün seti ziyareti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan film