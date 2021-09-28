11 eksikle Hollanda'ya giden Beşiktaş, Ajax'a direnemedi

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavına Ajax karşısında çıktı. 11 eksikle Hollanda deplasmanına giden siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı.

11 eksikle Ajax deplasmanına çıkan Beşiktaş, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi 2-0 kaybetti.

Ev sahibi Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Berghuis ve 43. dakikada Haller kaydetti.

Beşiktaş'ta 72. dakikada sakatlanan Umut Meraş'ın yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna girdi. Böylece Berkay Vardar, Beşiktaş A Takımı'nda ilk resmi maçına Ajax deplasmanında çıkmış oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamazken iki maçını da kazanan Ajax puanını 6 yaptı.

Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup olmuştu.

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TIKLAYIN - Ajax-Beşiktaş maçından kareler

Stat: Johan Cruijff Arena Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa) Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony (Dk. 71 Neres), Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis (Dk. 72 Klaassen) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Gökhan Töre), Josef, Salih Uçan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 73 Berkay Vardar) Goller: Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax) Sarı kartlar: Dk. 63 Murat Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 75 Can Bozdoğan, Dk. 90+2 Batshuayi (Beşiktaş)

Karşılaşmanın önemli anları

10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.

38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.

43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

53. dakika Can Bozdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda, Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Haller'in kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

Müsabaka 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.