Aile Bakanı, yetiştirme yurdunda çocuklara yapılan işkenceyi biliyormuş!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, medyaya yansıyan Sincan Yetiştirme Yurdu görüntüleri için “Eski görüntüler, küçük çocuklar evlere alındı. Yöneticilerle ilgili soruşturma başlatıldı” dedi. Basını suçlayan İslam, “Mesele savcılıktadır, şu anda adli soruşturma devam etmektedir” dedi.

Bakan İslam, Sincan Erkek Yetiştirme Yurdunda çocukların birbirlerine şiddet uyguladığı iddiaları ile ilgili olarak, “Suça sürüklenmiş olan büyük yaştaki çocuklar başka bir kurumumuza gönderildi. Küçük çocuklar evlere alındı. Kurumun yöneticileri ile ilgili soruşturmalar başlatıldı” dedi.

Karasu Belediyesini ziyaret eden İslam, bir gazetecinin sorusu üzerine, konunun yeni bir durum olmadığını söyledi.

Son zamanlarda basında hareketlilik olduğunu belirten İslam, “Daha önce olmuş olan olayların, sanki yeni hadiselermiş gibi, bugün olmuş gibi gündeme getirilmesi ve onun üzerinden bilgi kirliliği oluşturulması gibi bir faaliyet var ne yazık ki” dedi.

Bakanlığın olaydan haberdar olduğunu ifade eden İslam, bütün tedbirler alındığını aktardı. İslam, şunları kaydetti:

“Suça sürüklenmiş olan büyük yaştaki çocuklar başka bir kurumumuza gönderildi. Küçük çocuklar evlere alındı. Kurumun yöneticileri ile ilgili soruşturmalar başlatıldı, mesele savcılıktadır, şu anda adli soruşturma devam etmektedir. Ancak insan, yönetici hatası yüzünden ya da bir yöneticinin ihmali yüzünden bize emanet edilmiş çocuklarımızın herhangi bir şekilde zarara uğraması affedebileceğimiz ya da görmezden gelebileceğimiz durum değildir. Bununla ilgili çalışmalar da şu anda bakanlığımızda devam etmektedir.”

Yurtlar denetlensin

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “vahim” olarak nitelendirdiği şiddet olayının ortaya çıkarılması için parti olarak girişimlerde bulunacaklarını söyledi. HDP’li Ertuğrul Kürkçü, yurtların sivil denetime açılması gerektiğini belirtti.