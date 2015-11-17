AİHM'den Türkiye'ye 'Marmara Depremi' cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM 1999 yılında Türkiye'de meydan gelen depremle ilgili Çınarcık'tan yapılan başvuruda Türkiye'yi haksız buldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, depremde çöken binada hayatını kaybedenlerin ailelerinin 2005 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, "Türkiye'nin sorumlularla ilgili etkili soruşturma yürütmediğine" hükmederek "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesinin ihlal edildiği" görüşüne vardı.

AİHM gerekçeli kararında, "Türkiye'deki davalarda sorumlularının bulunması konusunda etkili olunamadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Özel ve 7 kişinin yaptığı başvuruda, binaları inşa eden şirket "kötü ve eksik malzeme kullanmakla" suçlanmıştı.

Türkiye'de şirketin üç ortağıyla iki teknik uzmanı hakkında dava açılmış, bu kişilerden sadece ikisi mahkum olurken, diğer kişiler zaman aşımından dolayı berat etmişti. Binalara gerekli izinleri veren idari memurların yargılanması ise soruşturma izni verilmediği için gerçekleşmemişti. AİHM kararı gereği Türkiye başvuru sahiplerine mahkeme masrafları dahil 124 bin euro maddi tazminat ödeyecek.