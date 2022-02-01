AİHM'den, aralarında Demirtaş'ın da bulunduğu 40 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili hak ihlali kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 40 HDP’li milletvekilinin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, "AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı" dedi. Demir, "Tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir" görüşünü dile getirdi.

Demir AİHM'in kararıyla ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı. Muhalefetin de koşa koşa ortak olduğu ve Kürt siyasi hareketine karşı anayasa da açıkça çiğnenerek işlenen suçlarda son perde de bu şekilde kapanmış oldu.

AİHM’in Büyük Daire kararı ile birlikte değerlendirildiğinde gözaltına dahi alınamaması gereken Selahattin Demirtaş ve arkadaşları 5 yıldır cezaevinde. Biten yargılamaların yeniden açılması, devam edenlerin düşürülmesi, tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir."

Avukat Mahsuni Karaman da, "AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi" dedi.

Diken'in haberine göre, AİHM, vekil başına 5 bin euro tazminat ödenmesine ve ayrıca başvuru giderlerinin de başvuruculara ödenmesine hükmetti. Böylece Türkiye 200 bin euro tazminat ödemeye de mahkûm edildi.