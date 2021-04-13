AİHM’den Ahmet Altan için hak ihlali kararı

Ne olmuştu?

Ahmet Altan’ın 15 Temmuz 2016 tarihinden önce katıldığı bir televizyon programında “darbe çağrışımı” yaptığı iddia edilmişti. Ahmet Altan, 23 Eylül 2016’da ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından tutuklandı.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Altan, 16 Şubat 2018’deki ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 5 Temmuz 2019’da ‘darbeye teşebbüs’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak Altan’a ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan ceza verilmesine hükmetti.

Bozmaya uyan yerel mahkeme, 4 Kasım 2019’da bu kez ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl altı ay hapis cezası verdiği Altan’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İstanbul başsavcılığının 6 Kasım 2019’da tahliye kararına itiraz etmesi üzerine Ahmet Altan, İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla 13 Kasım 2019’da tekrar tutuklandı.

Altan, bunun üzerine, 21 Kasım 2019'da Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Altan, başvuruda, “tutuklama için gereken şartlar bulunmamasına rağmen tekrar tutuklandığını, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın hürriyetlerinin ihlal edildiğini” savundu.

Bireysel başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Altan'ın başvurusunu kabul edilemez buldu. Altan, bunun üzerine AİHM’e gitmişti.