AİHM Büyük Daire, hükûmetin itirazını reddetti: Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın açtığı davalar nedeniyle “ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiği kararı kesinleşti

T24 Ankara

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire, partisinin meclis grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı başvuru sonunda verilen “hak ihlali” kararını yerinde buldu. Büyük Daire, hükümetin, bu karara yaptığı itirazı reddetti. Böylece, Kılıçdaroğlu’nun “ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine” yönelik AİHM kararı kesinleşmiş oldu. Buna göre, Kılıçdaroğlu’na, 11 bin 385 euro maddi ve manevi tazminat ödenecek.

AİHM, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda kullandığı ifadeler nedeniyle tazminata mahkum edilmesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine karar vermişti. Kararda, CHP liderinin bu konuşmaları parlamento çatısı altında yaptığı, her birey için değerli ifade özgürlüğünün halk tarafından seçilmiş bir vekil için paha biçilmez olduğu belirtilmişti. Kararda, Kılıçdaroğlu’nu tazminata mahkum eden mahkemelerin, "sadece Başbakan’ın itibarını zedeleyen unsurları aradıkları" belirtilmiş, mahkum edilen konuşmalar için "kamuyu ilgilendiren bir konuyla ilgili tartışmalarda bireylerin siyasilere yönelik eleştirilerinin caydırıcı nitelikte olduğu” yorumu yapılmıştı.

AİHM, Kılıçdaroğlu’nun mahkum edilmesiyle, AİHS’nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesinin ihlaline hükmetmişti.

Tazminat ödenecek

Hükümet, bu karara itiraz etti. AİHM Büyük Daire ise itirazı reddetti ve önceki kararı yerinde buldu. Böylece, Türkiye’nin mahkum olmasına yönelik AİHM kararı kesinleşmiş oldu. Karara göre, Türkiye, Kılıçdaroğlu’na 6 bin 385 euro maddi, 5 bin euro da manevi tazminat ödeyecek. CHP liderine 1662 euroluk mahkeme masrafı da ödenecek.

Kılıçdaroğlu 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin Meclis grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda Deniz Feneri davasına değinerek, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sert ifadelerle eleştirmişti. Erdoğan’ın açtığı tazminat davaları sonunda, Kılıçdaroğlu, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.