Ahmet Ümit: Bu iktidarın gideceğinden eminim

AKP'ye"Geldim ve en doğruyu ben temsil ediyorum. Benim dışımdaki herkes yanlış, hatalı, hain' dediğiniz zaman ülke bitiyor" eleştirisini yönelten Ümit, gelecek seçimlerle ilgili bir öngörüsünün bulunup bulunmadığına dair soruya şu yanıtı verdi: "Kış zor geçecek"

"Ben bugünkü iktidarın gideceğinden eminim. Bunu neyle görüyorum. Anketlere bakarsanız siz de görebilirsiniz. Pazara gittiğiniz zaman görüyorsunuz. İnsanlar alamıyor. Kitap çıkarıyorum, 500 sayfa 42 lira. Okurlarım bana gelip söylüyor. Benim çok genç okurlarım var. En düşük fiyat hakikaten benim kitaplardadır."

Ümit, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar alamıyor. Ekmek, ulaşım, benzin... Her şey korkunç. Kış zor geçecek. İnsanlar ne yakacaklar bilmiyorum. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Her şeyi değiştirecek şey budur."