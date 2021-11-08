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Ahmet Ümit: Bu iktidarın gideceğinden eminim

"Pazara gittiğiniz zaman görüyorsunuz; insanlar alamıyor"

08 Kasım 2021 20:21

Yazar Ahmet Ümit, gelecek seçimlerde iktidarın değişeceği görüşünü dile getirdi. Halk TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Ümit, "Anketlere bakarsanız siz de görebilirsiniz. Pazara gittiğiniz zaman görüyorsunuz. İnsanlar alamıyor" ifadelerini kullandı.

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