Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi ve kızı CHP'ye üye oldu

Merhum Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı ile kızı Nilhan Kışlalı CHP’ye üye oldu.

Nilüfer Kışlalı ve Nilhan Kışlalı'nın katılımı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun referansıyla yapıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, kadın mücadelesinin önemine vurgu yaptı ve üniversite öğrencisi olan Nilhan Kışlalı’ya başarılar diledi.

Ahmet Taner Kışlalı, 1977’de CHP İzmir Milletvekili seçildi, 1978’de Bülent Ecevit hükûmetinde Kültür Bakanı olarak görev yaptı ve Ulusal Kültür dergisini yayımlattı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde siyaset bilimi dersleri vermeye başladı. 1991 sonunda Cumhuriyet Gazetesi’nde “Haftaya Bakış” başlığıyla köşe yazıları yazdı. 21 Ekim 1999’da Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırıya hayatını kaybetti. Faili hala bulunamadı.