Ahmet Takan: Saray, Zambiya’ya denizi getirmiş de haberimiz olmamış!..

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, “13 Nisan Çarşamba günü TBMM çatısı altında öyle trajik bir gün yaşandı ki, ‘yok artık bu kadarı da olmaz’ın çook ötesine geçildi” diyerek, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”ne dikkati çekti.

Söz konusu teklifte “Gemilerde ve karargâhlarda personel mübadelesi” ve “Gemilerle karşılıklı liman ziyareti” ibarelerine vurgu yapan Takan, Zambiya’nın denize kıyısı olmamasına dikkati çekerek, “Böylece, saray iktidarının ve asrın liderinin gariban Zambiyalılara denizi getirdiğini de öğrenmiş olduk!..” diye yazdı.

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