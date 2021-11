Ahmet Takan: Bülent Arınç’ın verdiği mesajlar, ekim ayı başında AKP içinde yaşanabilecek büyük çalkantılar öncesinde Erdoğan’a önemli bir uyarı

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan ve 2020’nin Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç’ın TV5’te yaptığı dikkati çeken açıklamalarını değerlendirdi.

“Bülent Arınç’ı ve kişiliğini çok iyi tanırım. Siyasi ve dünya görüşlerim zerre kadar kendisini ile uyuşmaz ama Arınç, ‘Şöyle esaslı bir çakayım da Tayyip Erdoğan beni hatırlasın’ ve hatta ‘Erdoğan’a esaslı bir ders zamanı geldi’ ruh haliyle hareket edecek bir siyasetçi ve kişilik değildir. Ha, o da AKP’nin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı olmayı çok arzu etti ve çok büyük kırıklar yaşadı ancak bu yüzden AKP’den kopan oluşumların kıyısında bile yer almadı” diyen Takan, “O yüzden Arınç’ın TV5 üzerinden verdiği mesajlar çok önemli ve ekim ayı başında AKP içinde yaşanabilecek büyük çalkantılar öncesinde Erdoğan’a önemli bir uyarı mesajı olduğunu düşünüyorum” görüşünü ifade etti.

“AKP’de iktidarı kaybetme korkusu ve yangını bacayı sardı”

Takan, Arınç’ın açıklamalarını hatırlattığı yazısında, “Aslında bu göndermelerin hepsinin gerçek adresi Tayyip Erdoğan” dedi. Takan nedenini ise şöyle açıkladı:

“Gidişattan rahatsız olanlar sadece muhalif kanat değil!.. AKP’de iktidarı kaybetme korkusu ve yangını bacayı sardı. Milletvekilleri gruplar halinde toplanıyorlar ve kendi aralarında konuştuklarında muhalefet partilerinin bile dile getirmediği eleştirileri yapıyorlar. Bu değerlendirmeler şimdilik sadece kapalı kapıların arkasında kalıyor. Ancak, başta bazı güneydoğu milletvekilleri olmak üzere bir grup AKP’li Tayyip Erdoğan’ın ABD dönüşünü bekliyor. Ekim ayında TBMM çalışmalarına başlamadan önce saraya gidip Erdoğan’ ile açık açık konuşmayı planlıyorlar. ‘Rahatsızlıkları söyleyecekler’miş!.. Konuyla ilgili düşüncelerini anlatan AKP’li milletvekili kaynağım şunları söyledi;

‘Hâlâ önümüzde zaman ve milletin bize verdiği kredi var. Belirsizlikler yüzünden sahaya indiğimizde vatandaşla konuşmakta derdimizi anlatmakta çok zorlanıyoruz. Doğru! Çok ciddi sorunlarımız var. Ne yapacaksak bir an önce yapalım. Seçim yasası vs… Seçim kararı alınacak mı, alınmayacak mı? Bir an önce netleştirilsin. Erken seçim yapılacaksa da bir an önce ilan edilsin. Hâlâ insanlara gidebilecek durumdayken gidebilelim. Eğer biraz daha zaman uzarsa seçim kampanyası yapamayacak hale geleceğiz.’

Yazının tamamını okumak için tıklayın.