Ahmet Şık, Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydını paylaştı: Bana, "Bir kere Süleyman Bey'e vermiş olduğun sözü tut borcu sil; ikincisi de 10 milyon Euro" dediler

T24 Ankara

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, hakkında açılan kara para aklama soruşturması kapsamında konulan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldıktan sonra Türkiye’den kaçan, bir süre sonra Avusturya’da, ABD ve Türkiye’nin talepleriyle tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili yeni bir ses kaydı paylaştı.

Daha önce gazeteci Veyis Ateş’in aracılık yapmak için Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediğine yönelik ses kaydını paylaşan Şık, yeni ses kaydının, “Birkaç telefon görüşmesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu ve bu kayıtta 10 milyon Euro’nun kimin için istenildiğinin açıkça söylendiğini” belirtti.

Ahmet Şık, “Bu konuşmaların, Korkmaz’ın tutuklanmadan önce AKP içinden birisine başına neler geldiğini anlatarak yardım istediği görüşmeler sırasında kayda alındığını” açıkladı.



Karşıda konuşanın sesinin yer almadığı, birkaç konuşmanın montajlanarak birleştirildiği ses kaydında, Korkmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü öne süren bir ismin kendisini arayarak, “Soylu'nun şu anda yerinden çıktım. Süleyman beyle konuştum tamam. Bu Süleyman beyin dışında bir de klik var. O kliği çözmemiz lazım. Bir kere Süleyman beye vermiş olduğun sözü tut borcu sil. Tamam ok. İkincisi 10 milyon euro verdiğin zaman dedi kahraman gibi döneceksin Türkiye'ye. Bütün o medya, algı malgı işte o ekiple paylaşacaklar. Soylu'nun ekibiyle tamam” dediğini aktarıyor.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, ses kaydını paylaşmadan önce Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu’nun daha önce yaptığı konuşmayı aktararak, şunları kaydetti: “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşağıdaki videoda şöyle diyor: “Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Devlet bir memuruyla açıp sizden para istemez…Bir polis telefon açıp sizden para istemez. Sizin bir dosyanızın kapatılması için sizle temas kurmaz…Böyle bir yöntemimiz yok bizim.”

“Birkaç görüşmenin kaydı”

“Şimdi Sezgin Baran Korkmaz’a ait bir ses kaydı paylaşacağım. Bakalım devlet bir memuruyla para istiyor muymuş, birilerinin dosyasının kapatılması için temas kuruyor muymuş siz karar verin. Sezgin Baran Korkmaz, 2021 Haziran ayında ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanmadan önce AKP içinden birisine başına neler geldiğini anlatıp yardım istediği birkaç telefon görüşmesi yapar.

Dinleyecekleriniz kayda alınan bu birkaç telefon görüşmesinin bir araya getirildiği bir ses kaydı. İçeriğinde anlatılanlar daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. Ama burada kendisinden 10 milyon euroyu kimi istediğini ismiyle telaffuz ediyor.”

“Kimseye para ödemem, avukatlarım ses kayıtlarını hazırlar, gelirim mahkemeye”

Söz konusu ses kaydına göre Korkmaz, kayıtta konuşmasına yer verilmeyen görüştüğü kişiye yaşadıklarını şöyle aktarıyor:

“Eşim oradan çıkarsa, onun pasaportunu iptal etmişti Soylu. Ben mahkeme kararıyla şey yaptım cuma günü karar aldırdım yani. Uygularlarsa çıkacak. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma verdi yani. Cesim Parlak, o bana söyledi. "Buna güvenebilirsin, konuşabilirsin" dedi. Ben de "Tamam" dedim. Döndüm, aradım konuştum. Sonra bana bu şekide söyledi. Ben de "Yok kardeş. Ben bu, bu şeklide kimseye para ödemem" dedim. "Allah büyük, gün gelince herkes hukuk önünde hesap verecek" dedim. Kapattım. Bu kadar.

Gökhan'ın haberi var. Ben dedim ki, "Ben bunu yapacağım. Yarın atlarım arabaya" dedim. Pazartesi günü bir şey olmazsa atlarım. Hiç problem yok, gelirim mahkemeye. Mahkemeye gelmeden önce avukatlarım önceden her şeyi hazırlar. Bütün ifadelerimi, ses kayıtlarını hepsini hazırlar. Hadi hakim beni tutuklayabilirse tutuklasın.”

“Beni tutuklayın ama avukatlarım kapının önünde bekleyecekler”

“Çok basit. Hakim beni tutuklayabilirse tutuklamak isteyebilirler. Ama ben diyeceğim ki hiç problem yok. Hakim beni tutuklayabilirse tutuklasın. Hiç problem yok, beni tutuklayın. Ama ben tutuklandığım an benim avukatlarım kapının önünde bekliyor. Herkes diyecek ki buradan tutuklandı ama bir de suç duyurusunda bulunmak istiyoruz bunlar hakkında.”

“Bana sadece ‘Baran biraz bekle’ diyorlar”

“Sadece “Biraz bekle Baran n'olur. Son birkaç gün bekle. Son birkaç gün, birkaç gün bekle” diyorlar bana. Tabi tabi onu öyle söylüyorlar "Birkaç gün bekle birkaç gün bekle döneceksin" diyorlar. En yukarıdakiler söylüyor belki. Bana bunu kolay, bugüne kadar hiç söylemedi.

Avukat Cesim Parlak (T24’ün notu: Bir dönem Korkmaz’ın avukatı) yok mu o beni aradı. Tamam.”

Veyis Ateş’le görüşme

“Şimdi bu beni aradı "Ya bu Veyis Ateş benim arkadaşım" dedi. "Önemli Baran" dedi. "Bir konuda sana yardımcı olmak istiyor" dedi.

Operasyon çekilirken adamları rehin tutmuşlar içerde ya. Rehin tutmuş. Diyor ki "Parayı verirsen böyle olacak" diyor düşün.”

“Süleyman beye verdiğin sözü tut, borcu sil”

"Kardeşim dedi. Ben gittim Süleyman Soylu'nun şu anda yerinden çıktım" dedi tamam. "Tarih belirttim" dedi. "Süleyman beyle konuştum tamam. Bu Süleyman beyin dışında bir de klik var" dedi. "O kilği çözmemiz lazım."

“10 milyon Euro öde”

"Nasıl çözeriz, dedim. Bir kere Süleyman beye vermiş olduğun sözü tut borcu sil. Tamam ok. "İkincisi ne olacak?" dedim. "İkincisi 10 milyon euro" dedi tamam. "10 milyon euro verdiğin zaman dedi kahraman gibi döneceksin Türkiye'ye." Bütün o medya, algı malgı işte o ekiple paylaşacaklar. Soylu'nun ekibiyle tamam. Ben de dedim ki "Tamam abi ben 10 milyon euro vereyim. Sana göndereyim tamam."

“O tasarrufu alıyorum, hakem benim”

“Dedim ki "Abi ben bu 10 milyon euroyu vereyim de sana" dedim "Ya bu 10 milyon euroyu verdik de adamlar bu işi yapmadı". "Yok" dedi. "Ben hakemim" dedi burada. "Ben o tasarrufu alıyorum hakem benim" dedi tamam. Peki dedim. Sen hakemsin o tasarrufu alıyorsun kabul.”