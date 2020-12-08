Ahmet Şık: Bana ait olmayan Facebook hesabı dikkate alınarak açılan soruşturmadan dokunulmazlığımın kaldırılması isteniyor

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kendisine ait olmayan bir Facebook hesabının dikkate alınarak hakkında soruşturma açıldığını, bu soruşturmanın da fezleke olarak TBMM'ye gönderildiğini açıkladı.

TBMM'ye yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 62 yeni fezleke gönderildi. Gönderilen fezlekelerden biri Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ait.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e gönderilen fezlekede soruşturmaya konu olan Facebook paylaşımı için "Ahmet Şık'ın 21.09.2019 tarihinde Facebook.com isimli sosyal medya paylaşım sitesinde 'Ahmet Şık' kullanıcı isimli hesabından "Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tahliyenin olacağı gün aynı davadan yeni bir soruşturma açıp tutuklanmasına sebep olan kişi Ahmet Altun adlı bu AKP militanıdır. Altun'un bu kararı Erdoğan'ın talimatıyla aldığı ortaya çıktı" şeklinde bir yorumla birlikte kamu görevini ifa etmekte olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Altun'a ait olduğu değerlendirilen bir resim paylaşımında tespit edildiği bildirilmiştir" denildi.

Ahmet Şık'ın 'mavi tık' lı @sahmetsahmet Twitter hesabına benzer ama iki 't' li olarak kullanıldığı @sahmetsahmett Facebook hesabından paylaşıldığı belirtilen mesaj soruşturmaya konu oldu.

Soruşturmayı yürüten savcılık, 24.09. 2020 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak soruşturmaya konu olan paylaşıma ilişkin açık kaynak araştırması yapılmasını istedi.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 01.10. 2020 tarihli cevabına istianeden savcılık soruşturmaya konu paylaşımın "27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık tarafından yapıldığının tespit edildiği bildirilmiştir" dedi.

Ancak Ahmet Şık, bu hesabın sahte olduğunu belirterek, "Seçim kampanyası döneminde açılan ve kampanyayı yürüten ekip tarafından kullanılan @ahmetinadresi.org hesabı dışında Facebook hesabım yok. Hayatım boyunca da hiç Facebook kullanmadım. Savcıların nasıl araştırma yaptıklarının göstergesi. Şimdi bu dosyadan dokunulmazlığımın kaldırılması isteniyor" dedi.

Mevzuata göre bir Facebook hesabının gerçek kişiye ait olup olmadığının belirlenmesi için savcılığın Facebook'tan bu konuda bilgi istemesi gerekiyor.

"Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" iddiasıyla hakkında fezleke düzenlenen Ahmet Şık'ın son fezlekeyle birlikte 9 fezlekesi bulunuyor.

Ahmet Şık hakkındaki fezlekelerin konuları