“Ahmet Özal, İlk Parti'nin başına geçiyor”

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki bugünkü köşesine eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal’ın şu günlerde İlkeler ve Değerler Partisi'nin (İlk Parti) başına geçmek için gün saydığını yazdı.

“Eski ANAP Milletvekili Süleyman Yağcıoğlu'nun başkanı olduğu İlk Parti Özal'ın 29. ölüm yıldönümü olan 17 Nisan 2022'de kongreye gidecek. Yapılacak kongrede Ahmet Özal başkanlığa seçilecek” diyen Saymaz, şunları kaydetti:

“Özal, güvenilir bir ekonomi kadrosu kurduğunu ifade ederek, şunları söylüyor: ANAP'taki gibi düşünce, din ve vicdan ile teşebbüs hürriyeti felsefesinden hareketle başlamak istiyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı budur.”