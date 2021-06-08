Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Silahla poz veren kişilerden korkmayın" dedi.

Hakan, "Sosyalmedyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez" düşüncesini dile getirdi.

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