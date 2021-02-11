Ahmet Hakan: “Clubhouse” resmen leş bir pislik yuvası haline dönüşmüş durumda

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Clubhouse uygulamasına yönelik olarak, "Resmen leş bir pislik yuvası haline dönüşmüş durumda" yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, "Dedikodu orada... İftira orada... Özel hayata saldırı orada... Ağza geleni söyleme orada... Haysiyet cellatlığı orada... Çirkin gıybet orada... İsim vererek aşağılık yalanlar uydurma orada... 'Clubhouse' denilen bu yer, resmen leş bir pislik yuvası haline dönüşmüş durumda. İşte tam da bu yüzden... Girmemle çıkmam bir oldu." ifadesini kullandı.