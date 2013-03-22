Ahmet Davutoğlu: Obama, Netanyahu ve Başbakanımız birlikte konuştu

Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı ile ilgili olarak, 3 yıl sonra İsrail'den gelen "özür" telefonuna ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "İstediğimizi aldık' ifadesini kullandı. Sürece dair bilgilendirme de yapan Davutoğlu, "Üçlü bir görüşme gerçekleşti. Mikrofon açıktı. Obama, Netanyahu ve Başbakanımız birlikte konuştular. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü" dedi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin, Mısır ve Katar ile de görüşme yaptığını açıkladı.

TRT Haber'de katıldığı bir televizyon programında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun özür telefonunu değerlendiren ve özür dileme aşamasına gelinceye dek neler yaşandığını anlatan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bütün taleplerimiz karşılandı. İstediğimizi aldık. Bu mesele tüm cumhuriyet hükümetleri için milli bir meseleydi. Aklı selim galip geldi. Çok ilkeli bir tutum sergiledik. Türkiye hiçbir zaman blöf yapmadı. Haklı olduğu bir konuda ısrar etti.

İsrail'in uluslararası hukuk çizgisine getirilmesi barış yolunda önemli bir aşamadır. Üçlü bir görüşme gerçekleşti. Mikrofon açıktı. Obama, Netanyahu ve Başbakanımız birlikte konuştular. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Sayın Başbakan Filistin, Mısır ve Katar ile de görüşme yaptı. İsrail tarafının ve bizim yaptığımız açıklama ortak bir açıklamadır. Farklı şeyler söylemedik. O bölgedeki diğer Arap ülkeleriyle de görüşüp konunun içeriği hakkında bilgilendireceğiz.

İlk aşamalarda İsrail'den farklı sesler çıktı. Hatta bunu bir kahramanlık olarak bile gösterdiler. Biz baştan itibaren "özür" dedik. Bu kaç asır sürerse sürsün, bizim tavrımız yine değişmeyecekti. Haklı olduğumuz bir konuda istediğimizi aldık. İsrailli yöneticilere şunları söyledim: "Bazı milletler size zulüm etti, savaştınız ama Türkiye ile böyle bir ilişkiniz olmadı." Bu yüzden de Türkiye'nin yeri bu konuda özeldi.

Biz ne kimseye tahkir edici bir gözle baktık, ne de yücelttik. Bu yüzden kararlı bir tavır aldık. Gözümüzde her ülke eşittir, ne aşağı ne yukarı. İsrail barış yapacaksa, Filistin'le de aynı şeyi yapmak zorunda.

Herkes eşit olmalı. İsrail halkı neye sahipse Filistin'de aynı haklara sahip olmalı. Bu süreçte ABD'nin de rolü büyüktür. Sayın Obama için de önemli bir diplomatik başarıdır. Barış sürecinin eşitlik temelinde işlemesinin önü açılmış oldu. Burada önemli olan hesap verilebilirlik olması. Tazminat burada semboliktir ama önemlidir.

3 yıl nakış gibi işlenen bir sürecin sonucunu aldık. İsrail Türkiye'nin tüm taleplerini karşıladı. İlkeli tutum sergiledik ve İsrail yalnızlaştığını hissetti. İsrail'in hukuk çizgisine gelmesi barış için önemli" diye konuştu."