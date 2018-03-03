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Spor

AGÜ Spor – BOTAŞ: 66 - 76

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Erhan Gürsel (xx), Seda Esen (xx)

03 Mart 2018 19:01

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Erhan Gürsel (xx), Seda Esen (xx).
AGÜ SPOR: Dila (xx) 9, Ezgi (x) 5, Melis (xxx) 19, Miljkovic (xxx) 18, Nihal Beyza (x), Halime (x), Fatma (x), İlknur (x), Gizem (xx) 10, Cansu (x) 2, Marginean (x) 3.  
BOTAŞ: Kübra (xx), Büşra Akbaş (xx) 6, Eldebrink (xxx) 16, Büşra Akgün (xx) 3, Sehernaz (xx), Elif (xx) 1, Popova (xx) 6, Gray (xxxx) 25, Stokes (xxx) 12, Nevin (xx) 7.
1’İNCİ PERİYOT:  19 - 23
İLK YARI: 35 - 46
3’ÜNCÜ PERİYOT: 53 - 57

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi’nde sezonun 19’uncu haftasında Kayseri temsilcisi AGÜ Spor, sahasında konuk ettiği BOTAŞ’a 66 - 76’lık sonuçla mağlup oldu.
Müsabakanın ilk sayını kaydeden AGÜ Spor karşısında seri sayılar elde eden BOTAŞ ilk periyodu 4 sayı farkla önde tamamladı: 19 – 23. 2’inci periyotta baskılı oynamaya devam eden konuk takım, ev sahibi AGÜ Spor’un mola almasına neden oldu. Moladan sonra 11 sayılık farkı kapatamayan Kayseri temsilcisi devreye 35 – 46’lık sonuçla girdi. Üçüncü periyodun ikinci dakikasında mola alan AGÜ Spor farkı 2 sayıya kadar düşürdü. Farkı tekrar açmaya başlayan BOTAŞ son periyoda 4 sayı farkla önde başladı: 53 – 57. Dördüncü periyotta daha baskılı oynayan BOTAŞ maçı 10 sayı farkla kazandı: 66 – 76.

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