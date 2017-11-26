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Spor

AGÜ Spor - Çukurova Basket: 78 - 81

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER:  Fazilet Gülter (x), Tahsin Kuzu (x), Haldun Çoban (x)

26 Kasım 2017 02:39

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)

SALON: Kadir Has
HAKEMLER:  Fazilet Gülter (x), Tahsin Kuzu (x), Haldun Çoban (x).
AGÜ SPOR: Dila (xx) 12, Nilay (xx) 10, Melis (x) 2, Miljkovic (xxx) 18, Tolo (xx) 13, Handy (xx) 13, Marginean (xx) 10.  
ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatmanur (xx), Larkins (xxx) 15, Melis (xx) 6, Sinem (xxxx) 25, Shields (xxxx) 20, Iagupova (xx) 11, Lıudmyla (xx) 3, Tuğçe (xx) 1, Bahar (xx).
1’İNCİ PERİYOT: 14 - 18
İLK YARI: 33 - 41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-56

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi\'nin 7’inci haftasında Çukurova Basketbol’u konuk eden AGÜ Spor sahadan 81 - 78 mağlup ayrıldı.
Konuk takım ilk periyodu 4 sayı önde kapadı: 14 - 18. 
2’nci periyotta kenardan gelen oyuncuların katkısıyla konuk ekip farkı açmaya devam etti. AGÜ Spor devreye 8 sayı geride girdi: 33-41. 
3’üncü periyoda art arda bulduğu sayılarla başlayan AGÜ Spor farkı 1 sayıya kadar düşürürken final periyoduna konuk takım 1 sayı önde girmeyi başardı: 57-58. 
Gergin geçen 4’üncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan Çukurova Basketbol müsabakayı 3 sayı farkla kazandı: 78 - 81.

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