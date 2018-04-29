T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Ağaçtan düşen sahibini ambulans gelene dek terk etmedi

Arjantin'in Bahia Blanca kentinde bir köpek, sağlık görevlileri gelene kadar ağaçtan düşen sahibinin yanından ayrılmadı. Ambulansla kaldırılırken de köpek dikkatle sahibini izledi.

29 Nisan 2018 20:30

Arjantin'in Bahia Blanca kentinde bir köpek, sağlık görevlileri gelene kadar ağaçtan düşen sahibinin yanından ayrılmadı. Ambulansla kaldırılırken de köpek dikkatle sahibini izledi.

Bahia Blanca Sivil Savunma Hizmetleri'nin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, Jesus Heuche adlı bir kişi 2 metrelik ağaçtan düşüp boynundan yaralandı.

Köpeği Tony ise, omuzlarına ayaklarını koyarak sahibinin yanından ayrılmadı.

Tony ve Heuche'nin fotoğrafları Arjantin medyasında viral olurken, Heuche'nin 4 yıl önce Tony'yi sahiplendiği belirtildi.

Bahia Blanca Sivil Savunma Hizmetleri'nin Facebook'a koyduğu fotoğraflar ise 2 bin 700 kişi tarafından baylaşıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arjantin Bahia BlancaAmbulanslaBahia BlancaBlanca Sivil Savunma Hizmetleri FacebookJesus HeucheTonyHeucheArjantin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24