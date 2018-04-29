Ağaçtan düşen sahibini ambulans gelene dek terk etmedi

Arjantin'in Bahia Blanca kentinde bir köpek, sağlık görevlileri gelene kadar ağaçtan düşen sahibinin yanından ayrılmadı. Ambulansla kaldırılırken de köpek dikkatle sahibini izledi.

Bahia Blanca Sivil Savunma Hizmetleri'nin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, Jesus Heuche adlı bir kişi 2 metrelik ağaçtan düşüp boynundan yaralandı.

Köpeği Tony ise, omuzlarına ayaklarını koyarak sahibinin yanından ayrılmadı.

Tony ve Heuche'nin fotoğrafları Arjantin medyasında viral olurken, Heuche'nin 4 yıl önce Tony'yi sahiplendiği belirtildi.

Bahia Blanca Sivil Savunma Hizmetleri'nin Facebook'a koyduğu fotoğraflar ise 2 bin 700 kişi tarafından baylaşıldı.