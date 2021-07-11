Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu

Afyonkarahisar'da serinlemek için sulama göletine giren iki kardeş boğularak öldü.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Kızıldağ köyünde dün hayvan otlatan Hamza (21) ve Muhammet Can Örnek (10) serinlemek için bölgedeki sulama göletine girdi. Aile, akşam saatlerinde hayvanlarla birlikte eve dönmeyen iki kardeşi aramaya çıktı. Gece saatlerinde kardeşlerin ayakkabılarını göletin çevresinde bulan yakınları, boğulma ihtimali üzerine durumu 112'ye bildirdi.Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polis ekipleri sevk edildi.