Afyon'daki patlamada ölen 24 şehidin DNA testleri sona erdi

Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan askerlerin Adli Tıp Kurumu'nda sürdürülen kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Patlama sonucu şehit olan askerlerin kimliklerinin belirlenmesi için şehit yakınlarından kan örnekleri alınmıştı. Kan örnekleri ile DNA incelemesi çalışmaları sona erdi.

24 askerin kimlikleri tespit edildi. Kimliği patlama sonrası tespit edilen 1 şehit asker daha önce toprağa verilmişti.

Şehit askerler için 16 Eylül Pazar günü GATA'da askeri tören düzenlenecek

Törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.