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Deutsche Welle

Afrin'e giden milislere topçu ateşi

Afrin'e giden Suriye hükümetine bağlı milislerin topçu atışı üzerine bölgeden çekildiği belirtiliyor. Afrin'deki son durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O dosya şimdilik kapanmış vaziyette" dedi.

21 Şubat 2018 02:28

Türkiye'nin YPG'ye karşı operasyon başlattığı Afrin'e giden Suriye ordusuna bağlı milislere topçu atışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, 20 araçlık konvoyun topçu atışı üzerine Afrin'e 10 kilometre kala çekilmeye başladığını açıkladı. AA'nın haberinde grupların Afrin sınırından uzaklaştırıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan, "Top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette. Terör örgütlerinin kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bedelini çok ağır öderler" dedi.

Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren Suriye hükümeti yanlısı kaynaklarsa, Şam yönetimine bağlı milislerin çekildiği yönündeki açıklamaları doğrulamadı. Dpa'ya konuşan kaynaklar, "Birliklerimize bağlı iki grup Afrin'e girerek, pozisyon almıştır. Üçüncü grubun girişi ise Türk güçlerinin topçu ateşi nedeniyle ertelenmiştir" dedi. Aynı kaynaklar, milis grupların Afrin'e girmek için önümüzdeki iki gün içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

YPG: Milisler sınıra konuşlanacak

YPG sözcüsü Nuri Mahmud, Afrin'e yollanan Beşar Esad yanlısı birliklerin Türkiye sınırına konuşlanacağını söyledi. Mahmud, "Göreve çağrılan Suriye hükümeti, sınır boyunca konuşlanmaları ve Suriye toprakları ile sınırlarının bütünlüğünün savunmasına katılmaları için bugün askeri birimlerini gönderdi" dedi.

Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin, YPG kontrolündeki Afrin bölgesine girdiği haberini Suriye devlet televizyonu duyurmuştu.

Kamuflaj kıyafetli ve silahlı kişileri taşıyan yaklaşık 20 araçlık konvoyun, Kürtlerin kontrolündeki bir güvenlik noktasından geçerkenki görüntüleri paylaşılmıştı.

Rejim müttefiki Hizbullah'a bağlı askeri medya birimi, Halep'ten yola çıkan milislerin, Nubul köyünün kuzeyindeki El Ziyara geçiş noktası üzerinden Afrin'e girdiğini duyurmuştu.

Suriye resmi haber ajansı SANA dün, "Halk Güçleri" olarak tanımladığı bu milislerin, TSK'nın 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda "bölge halkına yardım ve destekte bulunmak üzere" Afrin'e gideceğini bildirmişti.

Türkiye'nin Afrin'deki YPG güçlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı birinci ayını doldururken, Esad yanlısı milislerin Afrin'e girerek Türkiye'ye karşı YPG ile işbirliği yapacağı iddialarından ötürü bölgede tansiyon daha da yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçileceğini" ve böylece "şehre gelen yardımların önünün kesileceğini" ve kimsenin YPG ile "pazarlık yapabilme imkânı kalmayacağını" söylemişti.

DW,dpa,rtr/ÖA,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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