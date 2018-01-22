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Afrin sınırında eller tetikte

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terör örgütü PYD’lilere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu sonrası gözlerin çevrildiği Suriye’nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu güçleri, cephede eli tetikte görev yapıyor

22 Ocak 2018 20:50

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terör örgütü PYD’lilere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu sonrası gözlerin çevrildiği Suriye’nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu güçleri, cephede eli tetikte görev yapıyor. Geceleri yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerde konuşlu ÖSO güçleri, ileri harekat için TSK’dan gelecek talimatı bekliyor.
Suriye’nin PYD denetiminde olan Kilis, Gaziantep ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin’deki terör tehdidinin sonlandırılması için TSK tarafından ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ başlatıldı. Operasyonun başlamasının ardından gözler Afrin’e 15 kilometre uzaklıkta olan ÖSO denetimindeki Azez’e çevrildi. Operasyonun gündeme gelmesinin ardından Azez’deki ÖSO güçleri Afrin ile sınır hattında bulunan kritik noktalarda önlem aldı.
Afrin’in terör örgütü PYD denetimindeki Maranez, Minnag, Ayn Dakka ve Cabel Bursiya bölgelerine yer yer birkaç yüz metre uzaklıkta cepheler oluşturan ÖSO güçleri ağır silahlarla nöbet tutarak olası saldırıları engelliyor. ÖSO güçleri özellikle geceleri PYD’li teröristlerin saldırılarını da anında karşılık vererek püskürtüyor.
GECELERİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR
Gündüz zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu Afrin bölgesinde geceleri ise çatışma sesleri yankılanıyor. Özellikle Cabel Bursiye bölgesinde konuşlu ÖSO güçleri PYD’li teröristlerin bulunduğu bölgeyi ağır silahlarla ateş altına alıyor. Aynı zamanda teröristlerin bulunduğu bölge Türkiye sınırında konuşlu bulunan birlikler tarafından Fırtına obüsleri ile ateş altına alınıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA)- 

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