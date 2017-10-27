Afrika ülkelerinin büyükelçileri Uşak'ta buluştu

UŞAK, (DHA)- UŞAK Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (UTSO), dış ticaret pazarını genişletebilmek amacıyla ev sahipliği yaptığı toplantıda, Afrika kıtasında bulunan 21 ülkenin büyükelçileri bir araya geldi.

UTSO toplantı salonunda 21 Afrika ülkesinin büyükelçilerini ağırlayan Başkan Selim Kandemir, kentle ilgili ekonomik verileri anlattı. Uşak\'ın gerek konumu gerekse lojistik imkanları ve sanayide üretim çeşitliliği ile Türkiye\'nin tekstil alanında lokomotiflerinden olduğunu söyleyen Kandemir, \"Bugün Uşak ekonomisinin lider sektörleri; tekstil ve tekstil geri dönüşüm, deri, seramik, gıda olarak sınıflandırılabilir. İlimizin bu sektörlerde Türkiye üretimindeki payımız battaniyede yüzde 80, tekstil geri dönüşümünde yüzde 75, rejenere iplikte yüzde 65, küçükbaş hayvan derisi tabaklanmasında yüzde 80, sargı bezinde yüzde 50\'dir. Yine yıllık yaklaşık 50 milyon metrekare yer ve duvar karosu üretimi ile ülke üretiminin yaklaşık yüzde 15\'i ilimizde yapılmaktadır. Bunun haricinde, sarayları süsleyen Uşak halısı, Eşme kilimi, Uşak tarhanası, tahini, helvası gibi ülke genelinde söz sahibi olduğumuz coğrafi işaretli ürünler üreten sektörlerimiz de var\" dedi.

Afrika pazarının Türkiye için fırsatlarla dolu olduğunu belirten Selim Kandemir, \"Uşak sanayisi olarak Afrika ile ekonomik ilişki anlamında henüz emekleme aşamasındayız. Yüksek büyüme potansiyeline sahip Afrika pazarında daha çok yer almak, bunun için de pazarı daha fazla takip etmek ve daha yakın ilişkiler kurmak zorundayız. İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için atılacak çok adım var. Afrika\'yı sadece bir pazar değil, bir işbirliği partneri olarak düşünmeliyiz. Afrika\'nın iş potansiyeli çok geniş olmasına rağmen aramızdaki dış ticaret hacminin bu boyutta olmaması bizi üzüyor. Uşaklı sektör temsilcilerimizle birlikte Afrika pazarında söz sahibi olmak istiyoruz. Kaliteli ve tasarım odaklı ürünlerimizi Afrikalı müşterilerle tanıştırmak istiyoruz\" diye konuştu.

Ruanda\'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ise 1994 yılında kendi ülkesinde soykırım yaşandığını hatırlatarak, \"100 günde ülkemde 1 milyon kişi öldü, 300 bin kadın tecavüze uğradı, çocuklar annesiz babasız kaldı ve bütün bunlar yaşanırken gelişmiş ülkeler sadece yaşananları seyretti. Benzer bir durumu siz 15 Temmuz\'da yaşadınız. Darbe girişiminde bulunulduğunda ben Ankara\'daydım, sizin yanınızda olması gerekenler yoktu\" dedi.

TBMM Türkiye-Ruanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç da Türkiye\'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirdiğine dikkat çekti.

Büyükelçiler toplantının ardından Valiliği ziyaret etti. Heyet yarın Uşak Organize Sanayi Bölgesi\'nde fabrika ziyaretlerinin ardından kentten ayrılacak.



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