Afjet Afyonspor - Eskişehirspor: 2-1

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA)

STAT: Zafer

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Emrah Ünal (xx), Cemil Tunç (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xxx) - Türker Toptaş (xxx), Renato Arapi (xxx), Bayram Çetin (xxx), Sinan Özkan (xxx), Timuçin Aşcıgil (xx) (Dk. 55 Enes Ata xx), Nazmi Candoğan (xxxx), Taşkın İlter (xxx), İsmet Benli (xxxx), Ersel Aslıyüksek (xxxx) (Dk.74 Oltan Karakullukçu xx), Mendy (xxxx) (Dk. 76 Aykut Uluç xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Kılıçaslan (xx) - Semih Güler (xxx), Tolga Yakut (xx) (Dk. 60 Kaan Gül xx), Alperen Kocaşaban (xxx), Mehmet Feyzi Yıldırım (xxx), Furgan Polat (xxx), Furkan Balaban (xxx), Mehmet Özcan (xxx), İbrahim Halil Öner (xxx), Cemali Sertel (xxx), Fıratcan Üzüm (xxx)

GOLLER: Dk. 8 - Dk. 52 Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor) - Dk. 50 Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Renato, Sinan Özkan, Oltan, Türker Toptaş, Bekir Demircan (Afjet Afyonspor) - Fıratcan Üzüm, Kaan Gül (Eskişehirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig’de Afjet Afyonspor evinde Eskişehirspor\'u 2-1 mağlup etti. Afjet Afyonspor taraftarları takımlarını desteklemek için şehre gelen Eskişehirspor taraftarlarına maç öncesi çiçek takdim etti. Eskişehirspor takımı ise buna karşılıksız kalmayarak \'Afyonspor\' tezahüratları yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hüseyin Sümer Ortaokulu öğrencileri de futbolculara ve hakemlere çiçek verdi.

8\'inci dakikada sol kanattan Afjet Afyonsporlu Sinan Özkan\'ın kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Ersel Aslıyüksek\'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

19\'uncu dakikada Taşkın İlter\'in pası ile buluşan Mendy\'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortasına Ersel\'in yükselerek kafa vuruşunda topun ağlara gitmesine Eskişehirspor defansı izin vermedi.

25\'inci dakikada Eskişehirspor\'da orta sahadan topu alan Alperen\'in şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.

40\'ıncı dakikada Afjet Afyonspor atağında Bayram’ın ceza alanına gönderdiği pasında topla buluşan Taşkın sağ çaprazda bulunan Mendy’ye pasını aktardı. Mendy topu düzeltip kaleye sert bir şut gönderdi ancak top yandan auta gitti.

Maçın ilk yarısı Afjet Afyonspor\'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50\'nci dakikada Furgan Polat ceza sahası içerisine ara pası göndererek Fıratcan Üzüm\'ü topla buluşturdu. Topla buluşan Fıratcan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

52\'nci dakikada Afjet Afyonspor\'da Türker\'in ceza sahası içerisine gönderdiği top savunmaya çarparak Ersel\'in önünde kaldı. Ersel de düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı: 2-1.

61\'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Fıratcan’ın yerden uzak köşeye gönderdiği sert şutu kaleci Bekir çıkartarak mutlak golü önledi. Sonrasında boşta kalan topu Bayram tehlikeli bölgenin uzağına gönderdi.

72\'nci dakikada Mendy ile atak geliştiren ev sahibi takımda ceza alanı sol köşesinde topla buluşan Ersel topu önüne aldı ve uzak köşeye bir plase gönderdi. Son anda topa uzanmayı başaran kaleci Ekrem topu kornere attı.

Maçta başka gol olmayınca Afjet Afyonspor evinde Eskişehirspor\'u 2-1 mağlup etti.

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