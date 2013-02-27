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Yaşam

Afgan kızı yeni burnuna kavuştu

Kocası tarafından burnu ve kulakları kesilen ve Time dergisine kapak olan Afgan kızı yeni burnu ile ilk kez poz verdi

27 Şubat 2013 15:44

Afganistan'da ayrılmak istediği kocası tarafından burnu ve kulağı kesilen Aesha Muhammedzai, geçirdiği ameliyat sonrası yeni burnuna kavuştu. Afgan kızı Aesha ABD'de olduğu ameliyat sonrası ilk kez yeni burnuyla poz verdi.

Ameliyatta Muhammedzai'nin burnunu koltuk altından alınan dokularla yeniden şekillendiren doktorlar, genç kızın iyileşme sürecinde olan burnunun, yakında daha güzel görüneceğini söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Henüz 12 yaşındayken bir Taliban militanıyla evlendirilen kadın 2010 yılında evden kaçtıktan sonra kocası tarafından burnu ve kulakları kesilmiş ve  oracıkta ölüme terkedilmişti.Genç kız burnu kesilmiş haliyle Time dergisine kapak olmuş ve dünyayı şoke etmişti. Daha önce burnuna protez takılan Ayşe kapsamlı bir tedavi sonrası yeni görüntüsüne kavuştu.

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