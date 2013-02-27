Afgan kızı yeni burnuna kavuştu

Afganistan'da ayrılmak istediği kocası tarafından burnu ve kulağı kesilen Aesha Muhammedzai, geçirdiği ameliyat sonrası yeni burnuna kavuştu. Afgan kızı Aesha ABD'de olduğu ameliyat sonrası ilk kez yeni burnuyla poz verdi.

Ameliyatta Muhammedzai'nin burnunu koltuk altından alınan dokularla yeniden şekillendiren doktorlar, genç kızın iyileşme sürecinde olan burnunun, yakında daha güzel görüneceğini söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Henüz 12 yaşındayken bir Taliban militanıyla evlendirilen kadın 2010 yılında evden kaçtıktan sonra kocası tarafından burnu ve kulakları kesilmiş ve oracıkta ölüme terkedilmişti.Genç kız burnu kesilmiş haliyle Time dergisine kapak olmuş ve dünyayı şoke etmişti. Daha önce burnuna protez takılan Ayşe kapsamlı bir tedavi sonrası yeni görüntüsüne kavuştu.