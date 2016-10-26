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Yaşam
Deutsche Welle

'Afgan Kızı' tutuklandı

80'li yıllarda National Geographic dergisindeki kapak fotoğrafıyla dünya genelinde ün kazanan "Afgan Kızı" Pakistan'ın Peşaver kentinde tutuklandı.

26 Ekim 2016 22:36

1984 yılında Amerikalı fotoğrafçı Steve McCurry'nin çektiği fotoğrafın National Geographic'in kapağında yer almasıyla dünya çapında ün kazanan "Afgan Kızı" Şerbet Gula'nın Peşaver kentinde tutuklandığı bildirildi. Polis, Gula'nın tutuklandığını doğruladı. Polisten yapılan açıklamada, Gula'nın salı akşamından bu yana sahte kimlik bulundurmaktan gözaltında olduğu açıklandı. Pakistan hukukuna göre ülkede sahte kimlikle yaşadığı gerekçesiyle Şerbet Gula'nın 7 ilâ 14 yıl hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılması ve Afganistan'a sınır dışı edilmesi gündeme gelebilecek.

Amerikalı fotoğrafçı Steve McCurry, Peşaver kenti yakınlarındaki mülteci kampında Gula'nın fotoğrafını çekmişti. Fotoğrafı çekildiği sırada yaklaşık 12 yaşında olan Gula'nın keskin yeşil gözleri, anlamlı bakışları ve yüzündeki ifade, fotoğrafı dünyanın en ünlü fotoğraflarından biri haline getirdi. 1985 yılının haziran ayında derginin kapağında "Afgan Kızı" başlığıyla yer alan fotoğraf Afganistan Savaşı sırasında Afgan halkının içinde bulunduğu koşulların ve çektiği acıların sembolü haline geldi. Steve McCurry, 2002 yılının ocak ayında National Geographic ekibiyle Gula'ya ulaşabilmek için yeniden Afganistan'a gitti ve Gula'yı yeniden fotoğraflamayı başardı.

1979 yılında Sovyet Kızıl Ordusu tarafından işgal edilen Afganistan'da aşırı dinci grupların öncülüğünde bir direniş hareketi başgöstermişti. Sovyet Ordusu ise buna kapsamlı bombardımanlarla karşılık vermişti. Milyonlarca Afgan savaş nedeniyle ülkeden kaçmak zorunda kalmış, çoğu komşu ülke Pakistan'a sığınmıştı. Kısa bir süre öncesine kadar Pakistan'da 2,5 milyon dolayında Afgan yaşıyordu. Ancak Birleşmiş Milletler raporları, Pakistan'daki Afganlar için durumun zorlaştığını, birçoğunun güvenlik güçlerinin kovuşturma ve baskısı ile karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BÖ/ÇA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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