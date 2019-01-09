AfD'li vekile saldırı hakkında soruşturma başlatıldı

Sağ popülist AfD'nin Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı ve milletvekili Frank Magnitz Pazartesi günü yüzü maskeli üç kişi tarafından uğradığı fiziksel saldırıda ağır yaralanmıştı. Bremen Polisi ve Başsavcılığı kamera görüntülerinin iki kişiyi 66 yaşındaki Magnitz'e arkadan yaklaşırken üçüncü bir kişiyi de koşarken gösterdiğini açıkladı.

Kişilerden birinin Magnitz'i iterek yere düşürdüğü sonra üçünün de olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis şu ana kadar izlenen görüntülerde milletvekiline bir cisimle vurulduğunun tespit edilemediğini açıkladı. Milletvekilinin partisi AfD'den saldırı gecesi yapılan açıklamada, Magnitz'in başına kalasla vurulduğu ve bilincini kaybettiği belirtilmişti.

Bremen’de yaşanan olayın ardından hastanede tedavisine başlanan Magnitz’in başından ciddi bir şekilde yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanmıştı. Olayla ilgili çeşitli emniyet birimlerinin katılımıyla ortak bir özel soruşturma komisyonu kuruldu.

Frank Magnitz'e yönelik saldırı geniş yankı bulmuştu. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, sözkonusu saldırıyı kınayan bir açıklama yapmış, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise sosyal medya hesabından, "şiddet hiçbir zaman siyasi tartışmanın bir aracı olamaz" açıklamasında bulunmuştu.

epd,AFP/SSB,BÖ

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