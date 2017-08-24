Af Örgütü: Rakka'da kanlı bir trajedi yaşanıyor

Uluslararası Af Örgütü, şiddetli çatışmalarına sürdüğü Suriye'nin Rakka kentinde mahsur kalan sivillere yönelik raporunu açıkladı. Örgüt raporunda, farklı tarafların çatışmalarının ortasında mahsur kalan sivillerin "kanlı bir trajedi" yaşadıklarına dikkat çekti.

Raporda, Rakka'da ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyon ve yine Rusya destekli rejim güçlerinin IŞİD ve silahlı muhalif gruplara yönelik saldırılarının ortasında kalan sivillerin kaçma imkanı bulamadıkları vurgulandı.

Raporu açıklayan Af Örgütü Uluslararası Kriz Tepki Danışmanı Donatella Rovera, Rakka'da mahsur kalan binlerce sivilin, "her taraftan ateş altında olduğunu" vurgulayarak sivillerin "ölümcül bir labirent" içinde mahsur kaldığı uyarısında bulundu.

Af Örgütü raporunda görgü tanıklarının da ifadelerine yer vererek, IŞİD militanlarının kaçmaya çalışan sivilleri durdurmak için bubi tuzakları kurduğunu, keskin nişancılarla hedef aldığını ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirtti.

"Misket bombası kullanılıyor"

Raporda Rakka'dan kurtulabilenlerin anlattıklarına da yer verildi. Kentten kaçanların, Rusya destekli Esad'a bağlı birliklerin Fırat Nehri'nin güneyindeki köy ve depolardaki sivillere hava saldırıları düzenlediklerini anlattıklarına yer verildi. Bu bombardımanlarda devletler hukukuna aykırı olan misket bombası kullanıldığı ifade edildi.

Rovera, Suriye Demokratik Güçleri'ni ve ABD birliklerini sivilleri "orantısız ve hedefi belirsiz" hava saldırılarından korumaya ve kaçış yolları oluşturmak için çabaları artırmaya çağırdı.

Af Örgütü raporunda ayrıca sivil kurbanlara yönelik vakalar için bağımsız bir inceleme talep etti. İnsan hakları örgütü "ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin böylesi iddiaları araştırmamasını ve görgü tanıklarını dinlememesini" eleştirdi.

Raporda, koalisyon güçlerinin sivil kurbanlara yönelik birçok iddiayı, "inandırıcı olmadığı" gerekçesiyle reddettiğine ve hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sadece yüzde 0,3'nün sivil olduğunu öne sürdüğüne yer verildi.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonda Rakka'nın yüzde 60'ına yakınını geri aldıkları bildiriliyor. Rakka'da mahsur kalan sivilerin sayısı net olarak bilinmiyor. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre kentte 10 bin ila 50 bin sivil bulunuyor.

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DW/AFP/KNA/epd/GA/BK