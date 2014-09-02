Af Örgütü: 'Etnik temizlik yapılıyor'



Uluslararası Af Örgütü'nün Irak'ta bulunan temsilcisi Donatella Rovera, bölgedeki gelişmelerin değerlendirildiği raporu açıkladı.

Af Örgütü'nün raporunda, bir süredir kendisine "İslam Devleti" adını veren terörist IŞİD örgütüne ağır suçlamalar yöneltildi. Buna göre terör örgütü Ezidi, Hrıstiyan ve Şii Türkmenlere karşı sistematik bir etnik temizlik kampanyası yürütüyor. Teröristler, "bölgeden Arap ve Sünni olmayan tüm etnik grupların izlerini silmeyi" amaçlıyor. Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan raporda, teröristlerin kitlesel idamlar ve adam kaçırmalarla ağır savaş suçu işlediğine dikkat çekiliyor.

Raporda, katliamlardan kurtulan birçok görgü tanığının ifadelerine yer veriliyor. Buna göre yalnızca 3 ve 15 Ağustos'ta Ezidi köyleri Kinice ve Koço'da yüzlerce çocuk ve genç katledildi. Sait ve Halit isimli kardeşler şans eseri katliamdan kurtuldu, diğer 7 kardeş katledildi. Sait, sol dizine üç, bel ve omuzuna da birer kurşun isabet ettiğini söyledi.

Görgü tanıklarının ifadeleri raporda

Salim isimli bir başka görgü tanığı 12 gün boyunca saklanırken çevresindeki yaralıların acılar içinde can verdiğini söyledi. "Bazıları kımıldayamıyordu bile. Acı çekerek ölümü bekliyorlardı. Korkunç bir şekilde hayata veda ettiklerine tanık oldum. Bir Müslüman komşum sayesinde kaçıp canımı kurtarabildim."

Af Örgütü'ne göre teröristler binlerce çocuk ve kadını kaçırdı, on binlercesi ise canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı. Tek bir aileden 45 kayıp vakasının birden bildirildiğine dikkat çekildi. Af Örgütü'nün temsilcisi Rovera, Irak hükümetini sorumluları yakalayıp mahkeme önüne çıkarmaya çağırdı.

'Katliamlarıyla övünüyorlar'

Öte yandan Avustralya Başbakanı Tony Abbott, terör örgütüyle mücadele eden Iraklı Kürtlere silah yardımı yapacaklarını söyledi. Terör örgütünün vahşetini "Nazilerin ve Komünistlerin" vahşetiyle kıyaslayan Abbott, "Teröristlerin onlardan farkı katliamlarıyla övünmeleri" dedi.