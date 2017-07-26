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Bilim / Teknoloji

Adobe açıkladı: Flash tarihe karışıyor

Adobe, Flash'i 2020 yılından itibaren desteklemeyi bırakacak

26 Temmuz 2017 20:47

İnternet kullanıcılarının yakından tanıdığı ve bir zamanlar sitelerin standart aracı olan Flash için yolun sonu göründü.

Adobe, son zamanlarda modası geçen, tarayıcıları yavaşlatan ve çok sık güvenlik açığı tespit edilen Flash'i 2020 yılından itibaren desteklemeyi bırakacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Flash kullanan siteler ise 2020'ye kadar çalışmaya devam edecek.

​Steve Jobs da sevmiyordu

Mashable'ın haberine göre Flash'te tespit edilen sorunlar o kadar kötüydü ki, Apple'ın kurucularından Steve Jobs, ‘Thoughts on Flash' başlıklı 2009 tarihli yazısında, Flash'in neden iPhone'a ‘ait olmadığını' açıklamıştı.

Öte yandan modern tarayıcılar da Flash Player'ı kullanışsız hale getirdi.

Tarayıcıların desteklediği HTML5 gibi teknolojiler, bir zamanlar Flash'e bel bağlanan deneyimleri de sunuyor.

Google, Chrome günlük kullanıcılarının yalnızca yüzde 17'sinin Flash kullanan siteleri ziyaret ettiğini belirtiyor.

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